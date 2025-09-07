Xe đầu kéo ôm cua rẽ phải cán hai mẹ con thương vong

Tai nạn xảy ra tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 10 giờ, xe đầu kéo BS: 50LD-126.36 chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, theo hướng đường Lê Hồng Phong đi đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương trước đây).

Khi đến giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn, tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc ôm cua, phương tiện đã xảy ra va chạm với xe máy BS: 61S2-0534 do bà T.T.H (45 tuổi, quê Bến Tre cũ) điều khiển chở con gái N.T.K.N (17 tuổi) đang chạy cùng chiều.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra nguyên nhân.

Va chạm làm hai mẹ con ngã xuống đường, người mẹ bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người con gái may mắn thoát chết.

Nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và công an phường Tân Đông Hiệp đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.