Xác minh tài sản của 14 lãnh đạo ngành công an

Cụ thể, sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 8726/QĐ-BCA-X05 ngày 21/11 phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân thuộc thẩm quyền của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an năm 2022, chiều 30/11, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an - người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND năm 2022.

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Thanh tra Bộ Công an - Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an đã mời đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương dự, chứng kiến và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

Sau 14 lần bốc thăm, đã lựa chọn 14 người ở 7 đơn vị thuộc Bộ Công an để tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập. Tổ xác minh tài sản, thu nhập sẽ bao gồm 7 người, do Thượng tá Bùi Gia Cường, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an làm Tổ trưởng.

Theo quyết định, phạm vi xác minh là từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm (năm 2021). Thời hạn xác minh trong vòng 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định xác minh…

Chánh Thanh tra Bộ Công an khẳng định, đây là lần đầu tiên Cơ quan kiểm soát, tài sản thu nhập Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ này nên rất cầu thị, thận trọng; đồng thời yêu cầu các đồng chí trong Tổ xác minh phải bám sát kế hoạch, nội dung, phương pháp, cách làm và nắm rõ đặc điểm của từng đơn vị, địa phương để tiến hành các bước xác minh một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm, đúng quy định.

Từ đó, đánh giá đúng thực chất việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND, phát huy vai trò Cơ quan thường trực trong tham mưu với Bộ Công an việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập...

