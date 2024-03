Xác minh một Phó Bí thư Đảng ủy xã say xỉn gây tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 26/3, lãnh đạo Huyện ủy Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến việc ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo có dấu hiệu say xỉn, điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông mà mạng xã hội đăng tải, lãnh đạo Huyện ủy Chợ Gạo đã nắm được thông tin và cho xác minh cụ thể. Quan điểm của huyện ủy Chợ Gạo là xử lý nghiêm cán bộ theo từng mức độ vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Năm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh An cho biết: “Chúng tôi đã nắm được vụ việc và đang chờ anh em báo cáo cụ thể vấn đề này. Lúc tối, tôi có nghe đồng chí Dương đi công việc gì đó rồi va quẹt xe”.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin, vào khoảng 19h ngày 25/3, tại đường giao thông nông thôn thuộc ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô. Trong đó, có xe mô tô do ông Dương điều khiển, phương tiện còn lại do một cô gái sinh năm 2002 điều khiển. Vụ tai nạn làm cô gái bị thương ở vùng chân, được người dân đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Gạo đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của ông Dương lúc 21h49 từ Trung tâm y tế huyện Châu Thành, định lượng Ethanol (cồn) trong máu là 301mg/dl.

