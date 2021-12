Đưa vụ Việt Á vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 20:11 PM (GMT+7)

Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật nào.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) vừa phát đi thông báo về chủ trương chỉ đạo xử lý của Thường trực Ban chỉ đạo đối với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á.

Bị can Phan Quốc Việt (bìa trái) cùng các bị can ở Công ty Việt Á - Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Theo đó, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cả nước đã có nhiều nỗ lực cố gắng, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19. Thường trực Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng đã chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng phòng, chống dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Để xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, và yêu cầu:

Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào.

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực.

Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, kiểm tra, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/dua-vu-viet-a-vao-dien-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-...Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/dua-vu-viet-a-vao-dien-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-theo-doi-chi-dao-20211230192014365.htm