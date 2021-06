Vụ tài xế container đánh lái cứu 2 người: Công ty điện lực nói gì?

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 19:34 PM (GMT+7)

Điện lực Bắc Quang – Công ty điện lực Hà Giang cho biết, đơn vị vừa khắc phục xong sự cố sau vụ tai nạn và đang thống kê thiệt hại.

Chiều 14/6, lãnh đạo Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ thiệt hại trong vụ tai nạn xe container đánh lái cứu 2 người đi xe máy, nghiền nát hàng chục xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn

“Phòng CSGT vừa hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho công an huyện điều tra. Hiện tại những người có tài sản bị thiệt hại cũng đã lên làm việc với cơ quan công an rồi nhưng chúng tôi vẫn phải điều tra đầy đủ, xác định thiệt hại chi tiết rồi mới có thông tin cụ thể”, lãnh đạo Công an huyện Bắc Quang thông tin.

Lãnh đạo điện lực Bắc Quang – Công ty điện lực Hà Giang cho biết, hôm qua đơn vị vừa khắc phục sự cố, xử lý vị trí cột điện bị đổ đảm bảo an toàn cấp điện trở lại sau vụ tai nạn.

“Chúng tôi mới chỉ kê khai vật tư, số liệu tổng hợp gửi lên Công ty điện lực Hà Giang chứ chưa tính cụ thể thiệt hại bao nhiêu”, lãnh đạo điện lực Bắc Quang nói.

Theo lãnh đạo điện lực Bắc Quang, công an đã làm việc với tài xế gây tai nạn, đơn vị đang tổng hợp thiệt hại, sau đó mới mời tài xế và công an lên làm việc để giải quyết đền bù thiệt hại.

“Chúng tôi đang tính tổng thiệt hại cụ thể, chắc khoảng ngày mai là có thông tin cụ thể và sẽ làm việc với tài xế để đưa ra phương án đền bù”, lãnh đạo điện lực Bắc Quang nói.

Cột điện bị xe container húc đổ đã được xử lý

Anh Vương Văn Pháp, tài xế xe container trong vụ tai nạn cho biết, hiện tại anh vẫn chưa gặp gỡ những người có tài sản bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Trong ngày mai anh sẽ gặp những người này, mọi việc vẫn đang được anh tháo gỡ, xử lý dần.

Trước đó, trưa 8/6, anh Vương Văn Pháp (SN 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 23C-010.59 kéo theo rơ moóc BKS 23R-000.13 lưu thông trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang. Khi tới thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, bất ngờ có 2 người điều khiển xe máy sang đường chuyển hướng đột ngột, tạt đầu xe của anh. Do khoảng cách khá gần nên không thể phanh xe lại, anh Pháp đành đánh lái sang để tránh đâm vào 2 người này.

Sau cú đánh lái, chiếc xe đầu kéo lao lên vỉa hè, làm vỡ khoảng 40m nắp cống. Tài xế Pháp bị bật từ ghế lái sang ghế phụ, đập mặt vào taplo, khiến phương tiện mất lái, tông thẳng vào 13 xe máy và thiết bị điện lạnh, máy lọc nước, 2 cửa cuốn, 2 cửa kính thuỷ lực và một cột điện 220kV.

"Bước đầu lực lượng chức năng xác định thiệt hại gồm 13 xe máy, nhiều tủ lạnh, máy lạnh, máy lọc nước, 2 cửa cuốn, 2 cửa kính thủy lực và một cột điện 220kV. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng”, anh Pháp kể.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, anh Phát được rất nhiều người dân, mạnh thường quân trên cả nước ủng hộ, hỗ trợ để anh khắc phục sự cố sau vụ tai nạn. Hiện tại số tiền anh nhận được là gần 1 tỷ đồng và anh xin dừng nhận sự trợ giúp của mọi người. Anh xin gửi lời cảm ơn đến những người dân, mạnh thường quân xa gần đã hỗ trợ, giúp đỡ anh trong lúc khó khăn.

2 vợ chồng được tài xế container đánh lái tránh gây ra tai nạn đã đến cơ quan công an tường trình sự việc

Cặp vợ chồng điều khiển xe máy sang đường đột ngột là L.T.Đ. (SN 1983) và T.V.L. (SN 1987, cùng trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cũng đã tới công an làm việc, làm chứng cho anh Pháp.

Tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng này tường trình, thời điểm xảy ra sự việc họ đi mua đồ nhưng do thiếu hiểu biết về luật giao thông nên sang đường đột ngột dẫn đến tai nạn.

