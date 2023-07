Vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong: Thiếu niên chạy xe phân khối lớn đã chết

Sáng 3-7, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhân Phạm Nguyên C. (SN 2007, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến thai phụ và thiếu niên tử vong

Theo vị này, chiều 2-7, bệnh nhân C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tai nạn giao thông. Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, đến 2 giờ 45 phút sáng nay (3-7) bệnh nhân C. đã tử vong.

Như đã phản ánh, khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 2-7, nam thiếu niên Phạm Nguyên C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang BKS: 47A - 007… lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Khi xe mô tô chạy đến đoạn qua phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) thì tông vào xe máy mang BKS: 47B3 - 072… do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn bay xa khỏi vị trí va chạm

Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Được biết, chị H. đang mang thai tháng thứ 5. Riêng thiếu niên C. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng, chiếc xe mô tô đang chạy với tốc độ cao, sau khi tông vào xe máy đã lao lên dải phân cách hơn 100m mới dừng lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột hiện vẫn chưa chính thức thông xe. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-tai-nan-khien-thai-phu-tu-vong-thieu-nien-chay-xe-phan-khoi-lon-da...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-tai-nan-khien-thai-phu-tu-vong-thieu-nien-chay-xe-phan-khoi-lon-da-chet-2023070308052765.htm