Vụ tai nạn 4 người tử vong khi đi đưa dâu: Khởi tố tài xế tội không cứu giúp người

Trưa 15-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Mai Văn Khởi (SN 1983, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Khởi là tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn giao thông ngày 2-2 trên cao tốc TPHCM-Trung Lương.

Theo kết quả điều tra, tối 1-2, gia đình ông Lê Văn Nhanh (SN 1957, ngụ An Giang) thuê xe khách 16 chỗ BS: 67F.001.06 do tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (SN 1972, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển chở 11 người trong gia đình để đưa cháu ruột về nhà chồng ở Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng

Xe chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), sau đó xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Khởi cầm lái đang chạy cùng chiều phía trước.

Những người trên xe khách trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện nhưng Khởi không cứu giúp, không trình báo cơ quan Công an mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Hậu quả vụ tai nạn, tài xế xe khách chết tại chỗ, hai hành khách trên xe là cậu và cô của cô dâu cũng tử vong, nhiều người bị thương được một số phương tiện dừng lại đưa cấp cứu.

Đến ngày 11-2, ông Nhanh là ông nội của cô dâu cũng tử vong do đa chấn thương.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/tai-xe-xe-dau-keo-chinh-thuc-bi-tam-giam_143512.html