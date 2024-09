Vụ sạt lở ở Hà Giang: Phát hiện thêm vết nứt lớn, khẩn trương di dời người dân

Cơ quan chức năng huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, thông tin vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29/9 đã làm 1 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương.

Có 5 ngôi nhà bị sập; 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt đẩy xuống taluy âm; trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy.

Tính đến 16 giờ chiều 29/9, các lực lượng chức năng đã cứu được 4 người bị thương; trong đó, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, 1 người được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Vụ sạt lở đã đẩy nhiều ô tô đang lưu thông trên đường va chạm vào nhau, hư hỏng

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ, phương tiện đặc chủng khẩn trương xuống khu vực sạt lở thực hiện cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực sạt lở, tuyệt đối không cho người dân đi lại qua các khu vực sạt lở nghiêm trọng để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở nhìn từ trên cao

Cùng với lực lượng Công an, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang khẩn trương đến xã Việt Vinh tiếp cận hiện trường để ứng cứu người, phương tiện đang bị kẹt và tìm kiếm người mất tích.

Hiện nay, diện tích đồi ở khu vực sạt lở tiếp tục xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn. Có 17 hộ dân nằm trong diện nguy cơ cao bị sạt lở đã được cấp ủy, chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.

