Vụ sập tường khiến 5 người chết ở Bình Định: Địa phương báo cáo gì?

Thứ Sáu, ngày 16/09/2022 20:55 PM (GMT+7)

Liên quan vụ việc sập tường trong lúc thi công xảy ra tại dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định), địa phương đã có báo cáo.

Ngày 16/9, UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) đã có báo cáo vụ tai nạn lao động chết người xảy ra tại Công ty có yếu tố nước ngoài thuộc Khu Công nghiệp Nhơn Hòa.

Công trình đang thi công trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa khiến 5 người chết. Ảnh: Trương Định

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên SAVVY SEAFOOD VIỆT NAM có địa chỉ tại lô E Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định); vốn điều lệ: 46.500.000.000 đồng (tương đương 2.000.000 USD, 100% vốn nước ngoài – Cộng hòa Seychelles). Ngành, nghề kinh doanh là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Người đại diện theo pháp luật hiện nay là Tsai Chia-Lin – Tổng Giám đốc; quốc tịch Trung Quốc.

Về tình hình hoạt động của người nước ngoài tại công ty, hiện có 1 người Trung Quốc (Đài Loan) tạm trú ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn). Người này được ông Tsai Chia-Lin cử sang Việt Nam để giám sát thi công nhà xưởng để phục vụ vận hành nhà máy thủy hải sản của Công ty MTV Savvy Seafood Vietnam (đang xây dựng bắt đầu từ tháng 1/2022 đến nay).

Theo báo cáo của UBND thị xã An Nhơn, tháng 1/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Vĩnh Bảo (địa chỉ 129 đường số 39, Tân Quý, quận 7, TPHCM) được Công ty MTV Savvy Seafood Vietnam thuê thi công nhà xưởng. Lúc 16h15 ngày 15/9, trong quá trình thi công, xảy ra vụ tai nạn lao động (ngã giàn giáo và sập tường). Hậu quả làm 5 người chết, 6 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngay sau nhận tin, UBND thị xã An Nhơn đã chỉ đạo Công an thị xã phân công lực lượng thuộc Cơ quan CSĐT phối hợp Công an xã Nhơn Thọ bảo vệ hiện trường, xác minh ban đầu. Đồng thời, phối hợp Công an tỉnh chỉ đạo, phân công Phòng chức năng chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý theo thẩm quyền.

UBND thị xã An Nhơn đã bước đầu thăm hỏi, động viên và thực hiện trợ cấp cho mỗi người bị chết là 5 triệu đồng, người bị thương là 3 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị và địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết vụ việc, cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Chiều 16/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn).

Nguồn: https://tienphong.vn/vu-sap-tuong-khien-5-nguoi-chet-o-binh-dinh-dia-phuong-bao-cao-gi-post1470302.tpo