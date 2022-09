Xác nhận có người tử vong trong vụ sập tường tại KCN ở Bình Định

Lực lượng chức năng xác định có người tử vong trong vụ sập tường nhà máy đang xây vừa xảy ra ở KCN Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định).

Chiều tối 15/9, trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông từ hiện trường vụ sập tường nhà máy đang xây vừa xảy ra ở KCN Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định), ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch thường trực UBND TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, có 1 người xác định đã tử vong trong vụ việc trên.

Ngoài ra, có người nguy kịch và 5 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Khu vực bức tường đang xây trong nhà máy bị đổ sập

Theo thông tin từ lãnh đạo Thị xã An Nhơn, trong số 7 người bị nạn trong vụ tai nạn lao động trên có 2 nam và 5 nữ.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo KCN Nhơn Hòa cho biết, thông tin ban đầu nắm được, bức tường đang xây thuộc một nhà máy của Đài Loan đầu tư vào tỉnh Bình Định. Các công nhân đang xây dựng bức tường nhà máy thì bất ngờ bức tường đổ sập đè trúng nhiều người.

Ghi nhận của PV, hiện tại lực lượng Công an TX An Nhơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Tại khu vực cổng, lực lượng công an cũng chốt chặn phong tỏa khu vực ra vào KCN, những người không liên quan được yêu cầu ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trường điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ việc:

Khu vực tường nhà bị sập đè trúng nhiều người đang xây dựng

Lúc này có nhiều công nhân đang xây dựng và làm việc trong KCN

Xe cứu thương ngay lậ tức có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu

Các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động được đưa đến bệnh viện

