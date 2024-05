Vụ ô tô đầu kéo bốc cháy sau tai nạn liên hoàn: Xác định nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khiến ô tô đầu kéo bốc cháy, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do ô tô đầu kéo mang biển số 60H - 032.74 không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước dẫn đến gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Phước, vào khoảng 10h42 cùng ngày, lái xe T.Q.Đ. (SN 1975, ở Đồng Nai) điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS 60H – 032.74 kéo theo rơ-mooc, lưu thông theo hướng TP Đồng Xoài – huyện Phú Giáo (Bình Dương).

Khi đi đến xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú (Bình Phước), xe của anh Đ. va chạm với ô tô tải do anh L.N.M. (SN 1995, ở Bạc Liêu) cầm lái, trên xe chở theo 1 người và 1 ô tô con do lái xe T.V.T. (SN 1964, ở Vĩnh Long) cầm lái.

Chưa dừng lại, sau va chạm, ô tô đầu kéo và ô tô tải tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều va chạm với ô tô khách mang biển số TP Hồ Chí Minh do N.M.D. (SN 1982, ở Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 25 người (23 khách, 1 tài xế, 1 phụ xe).

Sau tai nạn, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tải tử vong, 3 người bị thương (gồm 1 tài xế xe khách, 1 hành khách và 1 người trên xe tải).

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Tại hiện trường, cả 4 phương tiện hư hỏng, nhiều mảnh vỡ tung tóe khắp mặt đường, nhiều đoạn dải phân cách bằng bê tông bị xô lệch.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy, 3 tài xế âm tính với nồng độ cồn, tài xế xe tải tử vong nên không kiểm tra được.

