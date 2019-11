Vụ lừa đưa người sang Mỹ giá 36.000 USD: Nạn nhân cay đắng về nước làm tài xế taxi

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 00:30 AM (GMT+7)

Sau chuyến "xuất cảnh" sang Mỹ bất thành và bị lừa mất 36.000 USD, nạn nhân Lại Đình T. (21 tuổi, người xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cay đắng trở về quê chấp nhận làm tài xế taxi kiếm sống qua ngày. Phía trước anh là đống tiền nợ “xuất ngoại” chưa thể thanh toán.

Bố mẹ anh Lại Đình T. buồn bã kể với PV việc con trai bị lừa đi "xuất cảnh" khiến gia đình khốn đốn vì nợ nần

Mới đây, đường dây đưa người trốn ra nước ngoài giá 36.000 USD/người đã bị cơ quan An ninh Điều tra Công an TT-Huế triệt phá. Công an tỉnh này đã khởi tố Nguyễn Văn Chương (33 tuổi, trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, TT-Huế), Bùi Thị Thu Hồng (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV tư vấn, đào tạo Hoàng Phát, có trụ sở đóng tại TPHCM) và Nguyễn Khắc Trọng (32 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ngôi nhà xập xệ của bố mẹ nạn nhân bị lừa 36.000 USD đi "xuất cảnh" sang Mỹ

Theo Công an TT-Huế, đến nay, đơn vị đã xác định được 4 nạn nhân của đường dây đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp này. Một trong 4 nạn nhân đường dây đưa người trốn sang nước ngoài này là anh Lại Đình T. (người thôn Trung Định Hải, xã Vinh An, huyện Phú Vang).

Trở về quê sau hơn 2 tháng vật vạ nơi đất khách quê người, với hành trình bất định di chuyển qua nhiều nước, anh T. buồn bã cho biết, do thấy nhiều gia đình ở xã nhà Vinh An có người thân sang Mỹ sinh sống, làm ăn và trở nên giàu có, thanh niên này bàn với gia đình lấy số vốn dành dụm bấy lâu nay cộng thêm khoản tiền vay mượn từ người thân, bạn bè để “đầu tư” đi Mỹ. Biết được gia đình anh T. có người có nhu cầu đi Mỹ, đối tượng Nguyễn Văn Chương là người cùng xã tìm cách tiếp cận để dò hỏi thông tin.

Trong những lần tiếp xúc, Chương đưa ra những lời đường mật về đường dây vượt biên trái phép mà đối tượng này tham gia tổ chức đã từng đưa nhiều người sang Mỹ thành công. Chương hứa giúp anh Lại Đình T. sang Mỹ theo hình thức đi du lịch bằng vé “VIP” có chi phí lên tới vài chục nghìn đô-la.

“Chương hướng dẫn đi làm hộ chiếu, sau đó nộp số tiền cọc là 5.000 USD”, người nhà anh T. cho biết. Anh T. sau đó được đưa đến nhiều nước thuộc Đông Nam Á, Trung Đông, châu Mỹ và điểm cuối cùng là Cuba, chứ không phải nước Mỹ như viễn cảnh mà Chương và nhóm nghi phạm đưa người vượt biên hứa hẹn và “vẽ” ra trước đó. Số tiền mà Chương chi cho nhóm của Chương, Hồng, Trọng để “xuất ngoại” nhưng đổi lại là trắng tay, nợ nần lên đến 36.000 USD (khoảng 850 triệu đồng).

Công an TT-Huế đọc lệnh khởi tố Bùi Thị Thu Hồng và Nguyễn Khắc Trọng - 2 đối tượng cộm cán trong đường dây lừa đưa người ra nước ngoài

Điều đáng nói, sau khi “xuất cảnh” sang Mỹ bất thành và phải cay đắng trở về nước trong tình cảnh “tiền mất tật mang”, T. phải làm nghề lái xe taxi, với thu nhập khiêm tốn để mưu sinh qua ngày. Được biết, anh T. thuộc gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố là người tàn tật, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, như tin đã đưa, cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh TT-Huế vừa quyết định khởi tố đối với Bùi Thị Thu Hồng (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo Hoàng Phát, TPHCM), Nguyễn Khắc Trọng (32 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Chương (32 tuổi, trú TT-Huế). Cả 3 đối tượng đều bị khởi tố về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho hay, phương thức thủ đoạn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép của nhóm nghi phạm này, là thông qua hình thức xuất cảnh đi du lịch các nước, địa điểm cuối cùng thường đến là Mexico hoặc Panama, sau đó tìm cách đưa người vào Mỹ.

Những kẻ lừa đảo thông tin rằng, người xuất cảnh theo đường dây này khi vào được đất Mỹ sẽ công khai để cảnh sát nước sở tại bắt giữ và người thân sống tại Mỹ sẽ thuê luật sư để bảo lãnh ra tù, tiếp tục định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, thực tế đây là những thông tin đưa ra để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TT-Huế, đến nay, đơn vị đã xác định được 4 nạn nhân của đường dây đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp này. Trong đó, người đóng số tiền ít nhất là 21.000 USD; người đóng tiền nhiều nhất là anh Lại Đình T, với tổng cộng 36.000 USD.