Cặp vợ chồng ở Nghệ An tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 09:21 AM (GMT+7)

Sáng 5/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, trong 8 nghi phạm bị bắt do liên quan đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép có vợ chồng Đặng Ngọc Sếu (39 tuổi) và Đặng Thị Ngọc Chi (34 tuổi, cùng ở huyện Yên Thành).

Nhiều gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang lo lắng, chờ đợi thông báo danh tính chính thức từ nhà chức trách Anh

Theo nguồn tin cho biết, Chi tiếp nhận và hướng dẫn người dân làm hồ sơ đi du lịch sang Nga và các nước. Còn Sếu ở Nga đón, tiếp nhận lao động, sau đó người lao động đi sang nước thứ ba, thứ tư như Đức, Anh, Pháp...

Liên quan đến sự việc này, ông Đặng Quang Hoàng, Chủ tịch UBND xã Viên Thành (Yên Thành), cho hay Sếu làm việc tại Nga, thỉnh thoảng về địa phương; còn người vợ ở nhà nuôi con.

Sau vụ phát hiện 39 thi thể trong container ở Anh, Nghệ An có 24 gia đình báo tin người thân mất tích. Tuy nhiên, ngày 3/11, 3 trường hợp đã điện về cho gia đình. Hiện tỉnh này còn 21 người mất tích.

Hôm qua, sáng 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (đại biểu tỉnh Nghệ An), cho biết, hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án và đến nay đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Còn tại Hà Tĩnh có 10 gia đình trình báo có người thân mất liên lạc khi sang Anh. Trước đó, tại Hà Tĩnh ngày 30/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay.