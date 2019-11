Tướng Nguyễn Hữu Cầu nói về hành trình bắt 8 đối tượng đưa người đi Anh

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Chiều thứ 7, công an tỉnh Nghệ An, trong đó có lực lượng an ninh điều tra đã bắt giữ đối tượng đầu tiên. Sáng Chủ nhật, đúng 5h30 phút, lực lượng công an có mặt tại địa bàn giám sát và bắt tiếp 7 đối tượng, Giám đốc Công an Nghệ An thông tin

Đây là thông tin được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều nay 4/11 xung quanh việc bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ 39 người chết tại Anh.

Sáng nay ông cho biết, công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án và bắt 8 người trong đường dây đưa người Việt đi nước ngoài. Ông có thể nói cụ thể hơn về 8 trường hợp này?

Đây chưa phải đường dây, trong số 8 người chúng tôi bắt giữ là có con em, người thân làm việc bên Anh, thấy làm ăn được nên từ bên Anh họ móc nối về Việt Nam để tổ chức cho những ai muốn sang Anh thì bên Anh họ đón. Có người nộp đến 49.000 USD, tức là gần 1 tỷ, có người nộp 600-700 triệu.

Những người nghi vấn ở bên Anh đều đi qua cửa khẩu Nội Bài, bay hợp pháp. Còn sang nước thứ ba là việc của họ bên đó, còn khi xuất cảnh ở đây là đi từ sân bay Nội Bài chứ không phải đi chui lủi qua Lào, Campuchia.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu

Như vậy theo ông đây có phải đường dây chuyên nghiệp hay không? Quá trình đấu tranh, điều tra để tìm ra những đối tượng này có gặp khó khăn gì không?

Có thể đây không phải chuyên nghiệp nhưng cũng có người đưa đi trót lọt rồi. Năm 2017, 2018 cũng có. Số liên quan chúng tôi đang nghi vấn chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 8/2019.

Trong quá trình quyết định khởi tố vụ án, Công an Nghệ An có làm khác đi một chút.

Ngày 23/10 nhận được thông tin thì ngày 24/10 chúng tôi khai thác trên các mạng xã hội, đặc biệt của bà con Việt kiều ở nước ngoài về nghi vấn có người Việt Nam. Đến ngày 27/10, chúng tôi lập chuyên án trinh sát để đấu tranh. Trong quá trình đó, đến 2/11, chúng tôi nghe lại toàn bộ tình hình thì thấy cần khởi tố vụ án để ngăn chặn các đối tượng này bỏ trốn.

Cho nên chúng tôi lập danh sách 8-9 đối tượng nằm trong các đối tượng nghi vấn, đều soát xét xem chúng đưa ai đi, từ đó khởi tố vụ án.

Và trong chiều thứ 7, công an tỉnh Nghệ An, trong đó có lực lượng an ninh điều tra đã bắt giữ đối tượng đầu tiên. Sáng Chủ nhật, đúng 5h30 phút, lực lượng công an có mặt tại địa bàn giám sát và bắt tiếp 7 đối tượng.

Hiện các đối tượng cơ bản thừa nhận hành vi về việc đưa người sang Anh.

Trong quá trình điều tra chúng tôi phân loại, thấy vai trò thứ yếu có thể loại ra nhưng đồng thời cũng có thể mở rộng thêm đối tượng khác. Người ở Việt Nam là người môi giới, người bên Anh mới là người trực tiếp cho người ở lại trái phép. Chắc chắn sẽ còn phát sinh các đối tượng khác...

Quá trình điều tra sẽ mở rộng, đối tượng liên quan ở Việt Nam và đối tượng Việt Nam ở Anh cũng phải bị xử lý nếu cấu thành tội tổ chức cho người ở lại nước ngoài trái phép.

Đây không phải là buôn người, có 2 vấn đề xác định loại trừ, thứ nhất họ đi ra nước ngoài làm ăn. Không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả…

Ông có thể thông tin trong 8 người mà công an Nghệ An vừa khởi tố, các đối tượng đưa bao nhiêu người sang Anh thưa ông?

Trong số 8 đối tượng này không nói sâu được bao nhiêu nhưng ít nhất họ có liên quan, ít nhất 1 người hoặc nhiều hơn nhưng chúng tôi bắt giữ đủ căn cứ theo đúng pháp luật.

Như vậy theo ông đây có phải vụ việc đầu tiên về đưa người ra nước ngoài trái phép mà Nghệ An làm?

Gần đây đã có 3 vụ rồi, có những vụ có đến 400 người liên quan. Vừa rồi Công an Nghệ An khởi tố vụ 3 bị can, đón bắt đối tượng từ nước ngoài về ngay tại sân bay. Khởi tố tương đối nhiều chứ không phải giờ mới làm.

Nếu nói công an chạy theo vụ việc thì hoàn toàn không phải. Mọi sự kiện bất trắc xảy ra trong xã hội đều do thiên tai hoặc nhân tai. Nhân tai do con người tự tạo ra. Khi xảy ra 1 việc ta phải chủ động điều tra, truy tố, xét xử. Vụ việc này xảy ra tại Anh thì kết luận thế nào cơ quan chức năng của họ sẽ giải quyết.

Còn ở Việt Nam đưa người Việt Nam ra xuất khẩu lao động mà không thông qua cơ quan nhà nước là bất hợp pháp. Đó là tội tổ chức hoặc môi giới cho người khác ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Xin cảm ơn ông!