Vụ khách hàng bị nghi "ăn cắp đồ" dù có hóa đơn tại AEON Mall Long Biên: An ninh trung tâm thương mại chỉ được làm gì?

Xôn xao clip khách hàng phản ánh bị chặn lại vì nghi "ăn cắp đồ" dù có hóa đơn thanh toán tại AEON Mall Long Biên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một nữ khách hàng phản ánh trải nghiệm "ám ảnh" khi mua sắm tại AEON Mall Long Biên.

Theo nội dung bài đăng, khoảng 21h45, người phụ nữ cùng hai con nhỏ rời trung tâm thương mại để đón taxi thì bất ngờ bị hai nam thanh niên chặn lại. Khách hàng cho biết những người này yêu cầu bà đi cùng để làm việc với lý do "ăn cắp đồ".

Khi có người dân xung quanh tập trung theo dõi, một người mới xuất trình thẻ và cho biết mình là nhân viên an ninh của trung tâm thương mại.

Theo nội dung ghi lại trong clip, dù khách hàng nhiều lần đề nghị kiểm tra hóa đơn và hàng hóa ngay tại chỗ, phía an ninh vẫn yêu cầu đưa ba mẹ con lên khu vực làm việc để xác minh. Người phụ nữ cho rằng trong quá trình này đã xảy ra việc xô đẩy, lôi kéo, khiến hai con của chị hoảng sợ.

Khách hàng đưa hóa đơn mua hàng cho nhân viên an ninh kiểm tra, nhưng nhân viên vẫn liên tục mời khách hàng vào trong làm việc. Ảnh: cắt từ clip.

Sau đó, phía an ninh tiến hành đối chiếu hóa đơn và hàng hóa. Kết quả kiểm tra cho thấy các sản phẩm đều đã được thanh toán đầy đủ.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều bạn đọc của Báo Dân Việt cũng đặt câu hỏi về giới hạn quyền hạn của lực lượng an ninh tại các trung tâm thương mại khi phát hiện hoặc nghi ngờ khách hàng có hành vi lấy cắp tài sản.

Liệu nhân viên an ninh có được quyền yêu cầu khách hàng vào phòng làm việc để kiểm tra?

Trong trường hợp khách hàng không đồng ý, lực lượng an ninh có được phép giữ người hoặc áp dụng các biện pháp mang tính cưỡng chế hay không?

An ninh trung tâm thương mại không có quyền tự ý khám xét, cưỡng chế khách hàng?

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Công ty Luật Phương Bình - Đoàn Luật sư Hà Nội, cho rằng cần phân biệt rõ giữa quyền đề nghị khách hàng phối hợp xác minh và quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Theo vị luật sư, lực lượng an ninh, bảo vệ tại các trung tâm thương mại có trách nhiệm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, phát hiện các dấu hiệu bất thường và có thể tiếp cận khách hàng để làm rõ những nghi vấn phát sinh trong quá trình mua sắm.

"Tuy nhiên, quyền bảo vệ tài sản không đồng nghĩa với việc được thực hiện các hoạt động thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước. Nhân viên an ninh có thể đề nghị khách hàng hợp tác để xác minh thông tin, kiểm tra hóa đơn hoặc làm rõ nghi vấn, nhưng không có quyền tự mình áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với khách hàng", luật sư Thanh Phương phân tích.

Sau khi nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước hành động của nhân viên siêu thị, một nam nhân viên khác mới kiểm tra hóa đơn mua hàng của khách tại chỗ. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo luật sư Phương, trong trường hợp khách hàng không đồng ý làm việc và đơn vị kinh doanh cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, giải pháp phù hợp là thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo thẩm quyền.

"Nhân viên an ninh trung tâm thương mại không có quyền khám xét người hoặc tài sản của khách hàng theo nghĩa pháp lý. Trong thực tế, việc khách hàng mở túi, xuất trình hóa đơn hay cho kiểm tra hàng hóa chủ yếu dựa trên sự tự nguyện hợp tác nhằm chứng minh mình không có hành vi vi phạm", luật sư Phương cho biết.

Do đó, nếu có tranh chấp xảy ra, yếu tố quan trọng là phải xác định khách hàng có tự nguyện phối hợp hay không, cũng như cách thức ứng xử của lực lượng an ninh trong quá trình làm việc.

Nhân viên an ninh có quyền bảo vệ tài sản, nhưng không được xâm phạm danh dự khách hàng

Dưới góc độ dân sự, luật sư Phương cho biết khoản 1 Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc, yêu cầu nhân viên có thái độ đúng mực với khách hàng. Ảnh cắt từ clip.

Qua vụ việc đang lan truyền có thể thấy, việc bảo vệ tài sản của doanh nghiệp là cần thiết nhưng phải được thực hiện bằng các biện pháp phù hợp, bảo đảm tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

"Nếu chưa có kết quả xác minh nhưng đã quy kết một người thực hiện hành vi trộm cắp trước mặt nhiều người hoặc có cách ứng xử khiến họ bị tổn hại danh dự, nhân phẩm thì doanh nghiệp có thể phải xem xét trách nhiệm dân sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc", luật sư Phương nhận định.

Hiện những nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội mới là phản ánh từ phía khách hàng. Để đánh giá chính xác bản chất vụ việc, cần có thêm phản hồi từ phía AEON Mall, dữ liệu camera giám sát cũng như kết quả xác minh của cơ quan chức năng nếu được yêu cầu làm rõ.

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