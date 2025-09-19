Khởi tố 1 “người đẹp” trong vụ hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị vu khống

Chiều 19/9, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Hương Ly (SN 1996, ở phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Hương Ly

Trước đó, Công an Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội. Những thông tin trên khiến hoa hậu Quỳnh Hoa bị xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu này.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân giữa Lê Hương Ly và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nên Ly đã đăng tải nội dung vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

Được biết, Ly kinh doanh tự do.

Phòng Cảnh sát Hình sự cũng khuyến cáo, mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.

Được biết, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023.