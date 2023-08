Vụ hàng loạt ô tô nổ lốp vì cán phải đinh ở Bình Dương: Hé lộ thủ phạm

Theo thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương), khoảng 1h ngày 22/8 tại KCN Bàu Bàng, Tổ tuần tra Công an huyện phát hiện 1 xe ô tô hiệu Xpander màu trắng (chưa rõ biển số) có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng tuần tra Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bàu Bàng và CLB phòng chống tội phạm bám sát theo dõi.

Lực lượng công an thu gom các mảnh kim loại mà đối tượng ném trên đường

Khi lực lượng chức năng đến gần, đối tượng điều khiển xe ô tô tăng tốc bỏ chạy nên lực lượng truy đuổi qua các tuyến đường trong KCN Bàu Bàng và đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Trong quá trình bỏ chạy, các đối tượng ngồi trong xe ô tô xịt hơi cay và ném các vật thể là mảnh kim loại sắc nhọn về phía lực lượng truy đuổi để chống trả và ngăn cản lực lượng truy đuổi áp sát.

Khi truy đuổi trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ô tô của lực lượng truy đuổi bị trúng mảnh thép mà các đối tượng ném ra bị thủng lốp nên không đuổi kịp và bị mất dấu các đối tượng. Lực lượng công an sau đó cũng đã tích cực đi thu nhặt gom các mảnh thép kim loại mà đối tượng ném trên đường.

Trong thời gian này, nhiều ô tô khi lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn bị nổ, thủng lốp do cán phải đinh.

Vụ việc đang được Công an huyện Bàu Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ.

