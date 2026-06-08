Vụ container tông xe công nông làm 4 người tử vong ở Lâm Đồng: Tài xế mất, trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Vụ xe container va chạm xe công nông ở Lâm Đồng: 4 người tử vong, nhiều nạn nhân nguy kịch

Ngày 7/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện đang tích cực điều trị, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân bị thương trong vụ xe container va chạm với xe công nông ở Lâm Đồng.

Theo ông Nhựt, khi nhập viện, cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng tương đối nặng. Tuy nhiên, sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, sức khỏe của các bệnh nhân hiện đã tạm ổn định, các chức năng sống được kiểm soát tốt.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương. Ảnh: Công Nam.

Cụ thể, bệnh nhân Y W. K'Nul (SN 1958, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) đang được điều trị tại Khoa Ngoại Tổng quát. Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín gây tràn máu màng phổi và gãy xương cẳng chân.

Trong khi đó, cháu Y C. Ê Ban (SN 2021, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) đang điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh với chẩn đoán chấn động não và chấn thương vùng đầu.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 7h35 ngày 6/6, tại Km1801+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 2 Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, xe container BKS 47H-040.88 kéo theo rơ-moóc 47RM-005.98 do tài xế Nguyễn Hữu Đ. điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện xảy ra va chạm với xe công nông không biển kiểm soát do anh Y S. Ê Ban (SN 1994, trú buôn Trum, xã Cư Jút) điều khiển. Trên xe công nông thời điểm đó chở thêm 4 người ngồi phía sau, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện văng vào lề đường. Hậu quả, anh Y S. Ê Ban tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau đó, anh Y M. Bkrông (SN 2002, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và cháu Y H. Priêng (SN 2016, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) tử vong do vết thương quá nặng.

Tài xế xe container Nguyễn Hữu Đ. (SN 1972, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, toàn thân tím tái. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết ở Lâm Đồng: Tài xế container tử vong, ai chịu trách nhiệm bồi thường?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, về nguyên tắc, tài xế xe container có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu kết quả điều tra xác định người này có lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông như đi không đúng phần đường, làn đường; không làm chủ tốc độ; thiếu quan sát; buồn ngủ; sử dụng rượu bia, ma túy; hoặc điều khiển xe trong tình trạng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Với thông tin ban đầu, xe container “lao sang trái đường” và gây hậu quả làm nhiều người tử vong, căn cứ pháp lý trực tiếp cần xem xét là Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Điều 12 cũng yêu cầu người lái xe chấp hành tốc độ, khoảng cách và bảo đảm tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm an toàn.

Vì vậy, nếu tài xế còn sống, hậu quả làm chết từ 3 người trở lên thuộc khung hình phạt rất nghiêm khắc của Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, tài xế xe container đã tử vong. Khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, về mặt tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đó.

Cơ quan điều tra vẫn có thể xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng không đặt vấn đề xử phạt tù đối với người đã chết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ. Ảnh: Công Nam.

Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Hà, về trách nhiệm dân sự, thiệt hại vẫn phải được xem xét bồi thường. Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp tài sản hoặc phương tiện gây thiệt hại, chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Vì vậy, sau khi tài xế tử vong, trọng tâm pháp lý sẽ chuyển sang trách nhiệm bồi thường của chủ xe, doanh nghiệp vận tải, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và các chủ thể liên quan nếu có lỗi trong việc giao xe, quản lý lái xe, bảo trì kỹ thuật hoặc tổ chức vận tải.

Nói thêm về vấn đề xe công nông tham gia giao thông, vị luật sư cho rằng xe tự chế, xe không biển số không được phép tham gia giao thông trên đường công cộng, đặc biệt là quốc lộ.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định phương tiện tham gia giao thông phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật, được đăng ký và gắn biển số theo quy định.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng đã có chế tài xử phạt. Nếu xe không đủ điều kiện mà vẫn lưu thông, người điều khiển và chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm hành chính. Nếu gây tai nạn nghiêm trọng, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm bồi thường theo Bộ luật Dân sự.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết nạn nhân điều khiển xe công nông có chở theo nhiều người. Đây là loại phương tiện bị cấm lưu hành ở nhiều địa phương, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ.

Tuy nhiên, lỗi của người điều khiển xe công nông chỉ là lỗi hành chính, không phải nguyên nhân tất yếu dẫn đến vụ tai nạn. Hơn nữa, nếu người lái xe công nông đã tử vong thì vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ không đặt ra đối với người này.

Theo ông Cường, việc cấm lưu hành xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2008. Tuy nhiên, tại nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, các loại phương tiện này vẫn tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bởi vậy, qua vụ việc này, cơ quan chức năng cần kiểm tra, rà soát các phương tiện xe 3 bánh, xe tự chế trên toàn quốc để xử lý theo quy định của pháp luật, không để các phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông trên đường bộ, gây nguy cơ mất an toàn.

Nói thêm về vấn đề bồi thường, theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, nếu tài xế container làm thuê cho doanh nghiệp thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ thuộc về doanh nghiệp. Các khoản bồi thường bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất hoặc giảm sút của người bị thương; chi phí mai táng đối với người tử vong; và khoản bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị nạn.

Việc bồi thường thiệt hại sẽ do các bên thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được, các bên có thể khởi kiện để tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.