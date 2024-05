Vụ cô gái vào nhà hàng 5 sao gọi đồ ăn đắt tiền nhưng không thanh toán: Người mẹ nói gì?

Cô gái làm việc với công an ở tại nhà hàng nơi xảy ra sự việc.

Một cô gái tới nhà hàng của khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) gọi nhiều món đắt tiền, nhưng ăn xong không chịu thanh toán gây xôn xao mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV, cô gái liên quan đến vụ việc trên là T. (SN 1993, quê ở Vĩnh Phúc). Chia sẻ với phóng viên, bà N.T.N cho biết, cô gái trong hình ảnh lan truyền trên mạng tại một nhà hàng ở phường Cống Vị là con gái bà.

Theo bà N, con gái bà có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị tại bệnh viện ở Vĩnh Phúc từ năm 2019. Sau đó, bệnh tình con gái bà ổn định nên được bác sĩ cho ra viện về nhà gia đình tự chăm sóc, quản lý và theo dõi.

“Về nhà được thời gian con lại bỏ đi, chúng tôi mất một thời gian mới tìm được”, bà N nói.

Khi về nhà, chị T được gia đình chăm sóc. Thấy con gái bệnh tình thuyên giảm, lại xin được công việc gần nhà nên bà N cũng mừng. Cách đây khoảng 2 tháng, chị T xin gia đình cho xuống Hà Nội để đi làm, đến nay chưa về nhà.

“Gia đình tôi không muốn cho con đi làm nhưng cháu vẫn trốn đi. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn hay nhắn tin, hỏi han sức khoẻ con, thấy con bảo đi làm tôi cũng mừng”, bà N kể.

Chia sẻ về việc chị T gọi nhiều món đắt tiền ở nhà hàng của khách sạn 5 sao nhưng không thanh toán, bà N cho hay, khi xem được hình ảnh của con trên mạng bà rất buồn. Từ trước đến giờ, chị N thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền.

"Tôi đã nhiều lần phải mang tiền đi trả cho con, có lần hết 26 triệu đồng. Sự việc diễn ra nhiều lần, đến giờ gia đình tôi đã kiệt quệ”, người mẹ buồn bã nói và cho biết thêm, đã có thời gian để con gái ở nhà, không cho ra ngoài.

Cũng theo bà N, chị T là con thứ 2 trong nhà, chưa lập gia đình và đã tốt nghiệp đại học. Vợ chồng bà N đang phải nuôi 2 người con khác trong độ tuổi ăn học, gia đình không khá giả.

Sau vụ việc tại nhà hàng 5 sao, bà N không liên hệ được với con gái. Hiện bà N đang nhờ lượng công an tìm kiếm con gái. Bà nói lần này khi tìm được sẽ không cho cô ra ngoài bởi việc tiếp tục ăn uống không trả tiền làm ảnh hưởng tới những người kinh doanh buôn bán.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, một cô gái tới nhà hàng của khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) gọi nhiều món đắt tiền như bò Wagyu, tôm hùm, rượu vang... nhưng ăn xong không chịu thanh toán.

Đại diện Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) xác nhận có sự việc cô gái vào gọi tôm hùm, rượu vang… ở một nhà hàng sang trọng trên địa bàn. Khi công an tới, có sự chứng kiến của những người liên quan, xác định cô gái trên có "tâm lý không bình thường". Quá trình làm việc với công an, cô gái này lý giải, có người mời đến nhà hàng này ăn, cô gái gọi đồ cho 2 người ăn nhưng chờ mãi không thấy người kia đến.

“Đến giờ đóng cửa nhà hàng yêu cầu thanh toán cô gái không tính tiền bảo đợi bạn đến trả chứ không có tiền”, đại diện Công an phường Cống Vị nói và cho biết, do phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc nên phía công an không nắm rõ số tiền trong vụ việc này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]