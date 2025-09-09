Vụ chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng: Có thể xử lý hình sự hay tước giấy phép hành nghề?

Được biết, sau khi nhận được thông tin về phòng khám nha khoa Tuyết Chinh" tại 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP. HCM có nhân viên hành hung người bệnh, Sở Y tế TP. HCM đã xác định người hành hung là bác sĩ N.T.T.C - phụ trách chuyên môn của phòng khám.

Qua làm việc với Sở Y tế, bác sĩ N.T.T.C. cho biết người bệnh N.T.T.T. đến phòng khám chỉnh nha từ năm 2021, đến nay người bệnh không hài lòng về kết quả điều trị nên đã đăng tải nội dung này lên mạng xã hội và đến phòng khám đòi phí điều trị đã đóng.

Sở Y tế TP. HCM cho rằng, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào, việc bác sĩ T.C. hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh là sai. Bên cạnh đó, sau khi kiểm tra phòng khám, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm như không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh…

Vụ việc trên đang được CAP Hạnh Thông tiếp tục xác minh. Sở Y tế TP. HCM đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh bác sĩ phòng khám nha khoa có hành vi tấn công khách hàng được cắt từ clip

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, những hình ảnh ghi lại trong clip cho thấy chủ sơ sở nha khoa đã có hành vi xâm hại đến sức khoẻ, tài sản của chị T. Để có căn cứ xử lý “đúng người, đúng tội”, cơ quan chức năng cần trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật đối với chị T, định giá tài sản là chiếc điện thoại và mắt kính bị hư hỏng.

Trường hợp kết quả định giá tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 2 triệu đồng thì có thể xem xét để xử lý hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 BLHS 2015 sửa đổi với khung hình phạt lên tới 3 năm tù.

Với hành vi hành hung chị T, cá nhân thực hiện có thể bị xử lý về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Điều 134 BLHS nêu rõ, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong quá trình giải quyết vụ án cơ quan chức năng cũng cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát. Nếu người bị hành hung là chị T có phần lỗi thì có thể xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm đối với bác sỹ C.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, ngoài các quy định trên, Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 cũng quy định cụ thể các trường hợp đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề y.

Theo đó, người hành nghề bị đình chỉ hành nghề trong các trường hợp: Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhưng chưa đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề; Không đủ sức khỏe để hành nghề…

Giấy phép hành nghề bị thu hồi trong trường hợp: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định; Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề; Người hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề…