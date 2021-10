Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích?

Liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi tử vong, mới đây Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là trước đó, ông Công dạy con gái học tại nhà. Vì con tiếp thu chậm, người bố bực tức, dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con vào chân, tay, mông và lưng. Sau đó bé A có dấu hiệu sốt, nóng người nên gia đình cho bé đi tắm và uống thuốc nhưng nạn nhân đã nôn ói. Dù được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé A đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, ông Công thừa nhận hành vi đánh con. Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, dù hành vi này đã gián tiếp gây ra cái chết của bé A, song bị can đánh đập con không nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của cháu bé. Do đó, việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích đối với ông Công là hoàn toàn có cơ sở.

Trả lời câu hỏi “vì sao nạn nhân đã chết mà bị can không bị khởi tố tội về Tội giết người”, Luật sư Hồng Vân cho rằng, để xác định được chính xác hành vi phạm tội của bị can, cần đánh giá kỹ lưỡng về ý thức chủ quan, động cơ và mục đích phạm tội, từ đó xác định hành vi cấu thành tội Cố ý gây thương tích hay Giết người.

Đối với tội Cố ý gây thương tích và gây hậu quả chết người, về ý thức chủ quan, cần xác định người thực hiện hành vi đã đánh đập cháu bé như thế nào, với cách thức gì, có đánh vào các vị trí nguy hiểm, trọng yếu có nguy cơ cao dẫn tới tử vong hay không. Bên cạnh đó cũng cần làm rõ, khi thực hiện hành vi cá nhân có ý thức được hậu quả có thể để lại không.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần xác định rõ động cơ, mục đích phạm tội là muốn cháu bé tử vong hay đánh chỉ để gây tổn thương, nhằm mục đích răn đe, dạy bảo.

Trong vụ việc trên có thể thấy, về động cơ phạm tội, người thực hiện hành vi đánh đập nạn nhân nhằm răn đe, không nhằm mục đích tước đoạt mạng sống, chỉ đánh bằng đũa, cán chổi, thanh tre và không đánh vào những vùng nguy hiểm như đầu, mặt hay bụng.

Do đó, theo Luật sư Hồng Vân, việc cơ quan công an khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS 2015 là đúng quy định. Với tình tiết làm chết người, đối tượng thực hiện hành vi có thể phải đối diện với mức án là 7-14 năm tù, đồng thời có thể bị áp dụng các tình tiết tăng nặng như phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, hoặc các mặt khác ( theo Khoản 1, Điều 52 BLHS 2015) -

Trường hợp có đủ căn cứ chứng minh đối tượng thực hiện hành vi thấy trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn cố tình thực hiện với mục đích thực hiện hành vi là để tước đoạt mạng sống của người khác thì sẽ bị xử lý về tội Giết người theo Điều 123 BLHS 2015 – Luật sư Hồng Vân phân tích.

