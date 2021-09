Vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Hàng xóm kể phút bố gào khóc gọi con

“Khi công an đưa anh C. về nhà, tôi chạy ra xem thì thấy công an đưa anh ấy lên gác rồi đưa xuống. Lúc này, anh C. liên tục gào khóc, gọi con”, bà B. kể lại.

Ngôi nhà nạn nhân sinh sống ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 17/9, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã có báo cáo nhanh vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành. Nạn nhân tử vong là cháu l.H.A. (SN 2015, ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm. Hà Nội).

Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, trong giờ học online tối 16/9, thấy cháu H.A. học lớp 1A16 trường Tiểu học Xuân Đỉnh không vào học. Cô giáo đã gọi điện cho phụ huynh thì được biết cháu đã mất. Theo điều tra ban đầu, vào 11h ngày 16/9, anh L.T. C. (bố cháu bé) có đánh con. Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là T.T.H.Đ (SN 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên paradol thì cháu nôn nhiều nên đưa và bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Phía bệnh viện xác định cháu L.H.A. tử vong trước khi vào cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành, đã báo cáo cơ quan công an.

Hàng xóm sống gần nhà nạn nhân bàng hoàng hay tin bé gái tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, trường tiểu học Xuân Đỉnh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND phường Xuân Đỉnh và các đoàn thể tìm hiểu, thăm hỏi, động viên đối với gia đình cháu L.H.A. UBND quận Bắc Từ Liêm cũng giao công an quận phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo kịp thời về vụ việc.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời mời người thân và những người có liên quan đến trụ sở công an làm việc, phục vụ công tác điều tra.

“Chưa có kết luận nên cơ quan điều tra chưa bắt giữ nghi phạm nào cả. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc”, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin

Chia sẻ với PV, chị T. người dân sống gần nhà cháu bé cho biết, chị và người dân ở đây bàng hoàng khi hay tin cháu H.A tử vong, trên người có vết thâm tím.

“Con bé mũm mĩm, xinh lắm, cháu chỉ hơn con nhà tôi có 1 tuổi thôi, hay sang sân chung cư tập xe đạp, thi thoảng cháu còn sang nhà tôi chơi và ăn cơm. Cháu vừa vào lớp 1 chưa biết trường lớp gì đã mất rồi”, chị T. buồn bã nói.

Không chỉ chị T., những người hàng xóm sống gần nhà cháu bé cũng bật khóc khi xem được hình ảnh cháu A. bị thâm tím ở trên người. Ai cũng thương cho cháu bé không may mắn.

Bà B. hàng xóm nạn nhân cho hay, khoảng 22h tối qua (16/9) bà và một số người dân chứng kiến công an đưa anh L.T.C. ( bố cháu bé) về nhà làm việc. Đến gần 0h cơ quan công an mới làm việc xong.

“Khi công an đưa anh C. về nhà tôi chạy ra xem thì thấy công an đưa anh ấy lên gác rồi đưa xuống. Lúc này, anh C. liên tục gào khóc, gọi con, anh ấy nói chỉ lỡ tay đánh nhẹ con thôi. Thậm chí, anh này còn đứng dựa vào cửa kính của gia đình nói muốn chết theo con và nhiều lần đập đầu vào cửa kính” bà B. kể lại.

Cháu bé vừa mới vào lớp 1 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh.

Còn ông S. (một bảo vệ gần nhà bé gái) kể lại, vào khoảng 17h chiều 16/9, ông thấy bố mẹ cháu H.A. chở bé gái này đi viện. Lúc này, ông S. chỉ nghĩ cháu bị đau bụng và đi viện để thăm khám. Tuy nhiên, khi đến đêm đọc báo mới biết cháu bé tử vong nên hết sức bất ngờ.

"Đợt này do dịch COVID-19 nên cháu bé cũng ít đi ra ngoài chơi, còn trước đây con bé vẫn thi thoảng ra sân trước nhà chơi, cháu bé nhìn kháu khỉnh đáng yêu lắm", nam bảo vệ nói.

