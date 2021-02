Tương lai nào cho bé gái 12 tuổi bị bạo hành và xâm hại tình dục?

Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 13:00 PM (GMT+7)

Bị mẹ bạo hành và người tình của mẹ xâm hại đã diễn ra trong suốt một thời gian dài, mới đây bé B. đã được người thân “giải cứu” và làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Bố mẹ ly hôn, bé Nguyễn Hải B., 12 tuổi (trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) ở với mẹ. Trong thời gian chung sống, bé B. nhiều lần bị mẹ dùng ống nước, gậy tre, dây điện đánh vào chân, tay và lưng. Thời gian sau, khi mẹ có người tình, gã đàn ông này đã lợi dụng những lúc mẹ B. không có nhà để xâm hại tình dục đối với cô bé. Việc bị mẹ bạo hành và người tình của mẹ xâm hại đã diễn ra trong suốt một thời gian dài, mới đây bé B. đã được người thân “giải cứu” và làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Những ngày tháng địa ngục

Ngày 21-2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, trú Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông) về tội “Hành hạ con”. Viện KSND quận Hà Đông cũng đã phê chuẩn lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng. Riêng bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Bị can Huyền không chỉ bị khởi tố về tội “Hành hạ con” mà trước đó còn bị xử lý về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, do mới sinh con nên đối tượng được tạm hoãn xét xử.

Trước đó, ngày 25-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông tiếp nhận đơn tố giác của anh Nguyễn Thanh T. (SN 1984, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) tố giác Phạm Thanh Tùng có hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn Hải B. (là con anh T.). Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc và xác định cháu Nguyễn Hải B. ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền và hai em là Hoàng Hải Đ. (SN 2012) và S. (SN 2018, chưa đăng ký khai sinh).

Anh T. rất sốc khi biết con bị xâm hại tình dục nhiều lần.

Khoảng đầu năm 2020, Huyền nảy sinh tình cảm với Phạm Thanh Tùng. Thời gian sau đó, Tùng thường xuyên đến nhà Huyền ở phường Hà Cầu (quận Hà Đông) chơi và ngủ lại qua đêm. Trong những lần đến nhà người tình, Tùng thấy cháu B. ngày một phổng phao nên đã nảy sinh tà dâm. Mỗi lần đến nhà Huyền chơi, nếu không thấy người tình ở nhà là đối tượng này ép cháu B. phải quan hệ tình dục. Khi cháu B. phản kháng thì Tùng dùng gậy nhựa đánh vào tay, chân cháu B. Ngoài ra, Tùng cũng đe dọa cháu B. nếu hé răng kể chuyện này với bất cứ ai thì sẽ không giữ được tính mạng. Chỉ tính riêng tháng 7-2020, đối tượng này đã ép cháu B. quan hệ tình dục tới 4 lần tại nhà ở khu Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu.

Nhu cầu quan hệ “tình cảm” với cháu B. ngày một cao nên đối tượng này đã bắt cháu B. phải cầm chiếc điện thoại Nokia đen trắng mà hắn đưa cho, trong đó đã lưu sẵn số điện thoại của Tùng. Mục đích là để dặn cháu B. khi nào mẹ đi vắng phải gọi ngay cho Tùng đến để quan hệ tình dục. Nhiều lần biết người tình đi vắng mà cháu B. không gọi mình đến, Tùng đã dùng gậy đánh cháu B. để trừng phạt. Lo sợ bị đánh tiếp nên cháu B. chỉ còn cách là răm rắp nghe theo lời Tùng.

Không chỉ quan hệ với cháu B. tại chính căn nhà của người tình mà Tùng còn đưa cháu B. đến nhà của bà ngoại mình tại phố Ngô Thì Sỹ (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) để quan hệ. Mỗi lần đến đây, Tùng dẫn cháu B. lên tầng 2 để quan hệ. Tại đây cháu B. cũng đã phản kháng rất quyết liệt nhưng đều bị Tùng khống chế.

Cháu B. rất sợ nếu phải quay trở lại sống với mẹ.

Sau khi bị triệu tập tới Cơ quan công an, đối tượng Phạm Thanh Tùng ban đầu phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chỉ đến khi cơ quan CSĐT đưa ra những chứng cứ xác thực Tùng mới cúi đầu nhận tội.

Về phần mẹ đẻ của cháu B., sau khi bị triệu tập lên Cơ quan công an, đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền đã thừa nhận việc mình thường xuyên dùng ống nước, gậy tre, dây điện để đánh con. Nhưng Huyền bao biện rằng mình đánh con là vì cháu B. không chịu nghe lời nên muốn dạy dỗ con.

Tuy nhiên, theo lời khai của cháu B. tại cơ quan điều tra cho thấy việc cháu bị mẹ đánh xuất phát từ việc mẹ phát hiện chuyện quan hệ tình dục giữa người tình và con gái. Cụ thể, sau khi bị Tùng ép quan hệ tình dục và dọa không được nói với ai nên cháu B. sợ, buộc phải giữ im lặng. Nhưng, trước đó vài tháng, bằng cách nào đó Huyền đã phát hiện ra hành vi đồi bại của người tình đối với con gái mình.

Không biết có phải vì quá yêu Tùng hay không mà Huyền không có phản ứng gì gay gắt với người tình. Ngược lại, sự gay gắt đó lại đổ lên đầu đứa con gái đáng thương. Mỗi lần bị mẹ đánh, B. đều van xin mẹ và nói rằng con bị chú ấy ép nhưng vô ích. Huyền không tin con gái mình và cho rằng mọi nguyên nhân đều từ B. mà ra. Chính vì vậy người đàn bà này càng ngày càng thù đứa con do chính mình sinh ra. Lần gần đây nhất Huyền đánh cháu B. là vào khoảng cuối tháng 1-2020. Hôm đó Huyền đã gặng hỏi chi tiết chuyện quan hệ giữa cháu B. và Tùng. Khi B. nói ra toàn bộ sự thật thì Huyền đã dùng băng dính trói tay, chân cháu B. rồi đặt nằm sấp trên giường. Sau đó đối tượng này dùng dây điện đánh con không thương tiếc.

Những vết bầm tím chằng chịt trên lưng cháu B. Hy vọng con gái sớm vượt qua cú sốc này

Trong một lần đến chơi nhà, bác ruột của cháu B. phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím. Khi hỏi Huyền thì người phụ nữ này bảo “nó hư nên em đánh”. Tuy nhiên, khi ra ngoài sân, bác của B. đã kéo cháu ra một góc rồi hỏi lý do vì sao bị đánh thì B. kể lại toàn bộ sự việc. Thấy cháu mình bị như vậy, người bác này đã quyết định đón B. về nhà mình chăm sóc sau đó làm đơn trình báo Cơ quan công an.

Khi được hỏi, từ khi được bác đón về đã gần một tháng, mẹ Huyền có gọi điện sang hỏi thăm không thì cháu B. lắc đầu. B. nói: “Con sợ về ở với mẹ lắm. Con chỉ muốn được bố đón về hoặc nếu không thì ở nhà bác. Nếu mọi người không ai nuôi con thì con sẽ xin vào trại trẻ mồ côi”.

Nghe cháu gái nói vậy, ngồi bên cạnh người bác của cháu B. không giấu được vẻ xót xa. Ông bảo: “Chúng tôi cực chẳng đã mới phải tố cáo sự việc lên Cơ quan công an. Bởi người thiệt thòi nhiều nhất trong vụ việc này chính là cháu gái của tôi. Giờ đây công an và báo chí vào cuộc, hàng xóm láng giềng và cả trường cháu ai cũng biết cháu bị bạo hành và xâm hại. Nó bảo cháu xấu hổ lắm, không dám quay lại trường học nữa. Mỗi lần cháu B. nói vậy chúng tôi lại phải động viên cháu rằng không ai kỳ thị cháu cả. Mọi người rất thương cháu và muốn cháu từ giờ không phải chịu khổ sở nữa”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện cháu B. đang học lớp 6 tại một trường trên địa bàn quận Hà Đông. Tuy nhiên, cô bé thường xuyên bị mẹ bắt nghỉ học để làm việc nhà. Nhà trường cũng nhiều lần góp ý về sự việc này nhưng tình hình không mấy khả quan.

Bàn tay và chân cháu B. sưng tấy do bị đánh nhiều.

Nói về tính hung hãn của Huyền, nhiều người hàng xóm không giấu được vẻ khiếp sợ. Họ nói rằng đã nhiều lần chứng kiến Huyền dùng gậy, dây điện đánh con không tiếc tay. Xót cháu nhỏ, nhiều người đã xông vào can ngăn nhưng bị đối tượng này đuổi về và nói rằng: “Việc tôi dạy con không liên quan gì đến mấy người”. Thậm chí, qua camera, hàng xóm của Huyền từng nhìn thấy chị ta dùng băng dính trói chân, tay con mình lại để đánh đập.

Được biết, Hoàng Thị Thu Huyền sinh tới 5 đứa con nhưng là của... 5 người đàn ông khác nhau. Huyền chỉ đăng ký kết hôn duy nhất với người chồng đầu là anh N.T.T (37 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Năm 2005, Huyền lấy anh T, sau đó lần lượt sinh được 2 con gái. Đến năm 2009 thì vợ chồng Huyền chia tay do cuộc sống chung luôn trong tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt”. Sau khi ly hôn, anh T. thi thoảng vẫn đến thăm cháu B. và ngược lại. Tuy nhiên, trong những lần bố con gặp gỡ anh T. không thấy con gái mình than thở điều gì nên cũng yên tâm.

Theo lời anh T. cho biết, lúc đầu khi thấy cháu B. được đón về nhà bác với nhiều vết bầm tím trên người anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là do con lười học, không biết nghe lời nên bị mẹ đánh. Bởi đã từng chung sống 5 năm với vợ cũ nên anh T. hiểu Huyền là người tính tình rất nóng nảy. Hễ bực tức cái gì là trút lên đầu các con. Thế nhưng, sau khi nghe những lời con gái kể lại về chuyện bị xâm hại, anh T. đã cùng với người thân của mình làm đơn trình báo sựu việc lên Công an phường Hà Cầu. Anh T. chia sẻ: “Những gì mà con gái tôi phải trải qua trong thời gian qua thật quá khủng khiếp. Giờ đây sự thật đã bị phơi bày, tôi chỉ lo con sẽ mặc cảm và sống khép kín. Tôi lo tương lai con sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ chuyện này. Bản thân tôi rất muốn đón con về nuôi nhưng hiện tại tôi cũng đang nuôi con gái lớn, tức là chị gái của B. và tôi cũng đã có gia đình riêng nên có nhiều thứ khó nói. Gia đình bên ngoại không chăm sóc được chắc con tôi sẽ phải đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Để con phải vào nơi đó thực sự rất đau đớn nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra cách gì khả thi hơn”.

Liên quan đến vụ việc bé gái Nguyễn Hải B. (SN 2009, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) nghi bị bạo hành, xâm hại tình dục, UBND TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi UBND quận Hà Đông và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với thành phố trước ngày 23-2-2021. UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với UBND quận Hà Đông thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em đúng quy định của pháp luật.

