Vụ bắt “xe vua” ở Đồng Nai: Kiến nghị tịch thu 727 tấn than đá

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 08:00 AM (GMT+7)

Công an Đồng Nai kiến nghị tịch thu 727 tấn than đá chưa rõ nguồn gốc trên 2 đoàn "xe vua" với hàng loạt lỗi vi phạm.

Đoàn xe chở than đá tại thời điểm bị công an kiểm tra đêm 14/4.

Liên quan vụ bắt đoàn “xe vua” chở than đá với hàng loạt lỗi vi phạm, ngày 24/5 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tịch thu hơn 727 tấn than đá được xác định được vận chuyển trên đoàn xe.

Sau khi tạm giữ 27 xe đầu kéo, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu mẫu than đá trên các xe và trên tàu Archagel Gabrid đang neo đậu tại Cảng Phú Mỹ để giám định, làm rõ nguồn gốc than đá. Qua điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch xác định, Công ty TNHH TM Âu Châu đã không thực hiện đúng quy định đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường trong việc vận chuyển than đá từ Cảng Phú Mỹ, (thị xã Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa tại KCN Nhơn Trạch.

Tại thời điểm kiểm tra, các xe trong đoàn xe này đều không có hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu vận chuyển trên đường và không có lệnh điều động xe vận chuyển. Với những vi phạm nêu trên, Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tịch thu 727 tấn than đá vận chuyển trên đoàn xe này.

Trả lời Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 490 triệu đồng đối với lái xe và chủ của 27 xe tải chở than đá thuộc Công ty TNHH thương mại Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh. Các lỗi vi phạm đối với 27 xe bị lập biên bản xử phạt gồm xe chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, một số tài xế không có giấy phép lái xe, sử dụng ma túy, xe không có đăng ký. Ngay sau có quyết định tài xế, chủ xe và doanh nghiệp đã chấp hành việc nộp phạt.

Trước đó đêm 14/4, nhiều lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã chặn bắt đoàn xe chở than vun cao hơn thùng có dấu hiệu quá tải lưu thông hướng QL51 vào Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa trên Tỉnh lộ 25B. Qua kiểm tra xác định, trong 27 phương tiện bị tạm giữ có 7 tài xế không có giấy phép lái xe (GPLX), 2 trường hợp nghi sử dụng GPLX giả. Qua kiểm tra nhanh tại chỗ để kiểm tra ma túy đối với tài xế, phụ xe, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Số than này được các tài xế, phụ xe thừa nhận chở từ cảng Phú Mỹ (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về nhà máy điện thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Đoàn xe chở than bị công an tạm giữ này đều được in lô gô Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.

