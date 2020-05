Vụ án gian lận điểm thi THPT: Cựu thượng tá công an nói sẽ kêu oan tới đời con cháu

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, cựu thượng tá công an khai nhận có quen biết Đỗ Mạnh Tuấn và nhờ Tuấn xem điểm cho 5 thí sinh sau khi kết thúc chấm thi. Tuy nhiên, Tuấn khai nhận giữa Tuấn và Chất đã có trao đổi từ trước. Cụ thể, khoảng tháng 5-2018, tại Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, Chất đặt vấn đề nhờ Tuấn xử lý cho một số con em trong kỳ thi này, Tuấn trao đổi lại cần có sự giám sát lỏng lẻo và Chất đồng ý. Đến ngày 29-6-2018, Khương Ngọc Chất tới phòng khách 504 nhà khách Công an tỉnh Hòa Bình đưa thông tin cá nhân nhờ Tuấn can thiệp, nâng điểm. Lời khai này phù hợp với lời khai của Nguyễn Khắc Tuấn "thấy Chất tại tầng 5" và phù hợp với nhật ký ban làm phách ghi lại "Chất đã đến vào ngày 29-6-2018". Cũng theo cáo trạng, Đỗ Mạnh Tuấn khai nhận ngày 20-6-2018, Chất đã đưa 500 triệu đồng nhờ Tuấn can thiệp, nâng điểm cho 2 thí sinh, kết quả 2 thí sinh này đã được nâng điểm. Mặc dù tại tòa, Chất một mực kêu oan. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được VKS đã đề nghị truy tố Khương Ngọc Chất 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".