Vụ 4 người tử vong sau bữa ăn nhà ông ngoại: Bà ngoại đau đớn nhiều lần ngất xỉu

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 12:45 PM (GMT+7)

“Bình thường cuối tuần con, cháu cứ tập trung về nhà tôi quây quần ăn cơm có làm sao đâu. Con cháu tíu tít, vui vẻ giờ lại xảy ra sự việc này tôi biết sống thế nào”, người phụ nữ vừa mất 4 người thân nói trong nước mắt.

Con đường dẫn vào nhà ông S.

Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ vụ việc 4 người thân trong một gia đình tử vong sau bữa cơm ở nhà ông N.V.S (thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, Kim Động, Hưng Yên).

Tai họa ập tới với 4 người thân của ông S. khiến người dân thôn Lai Hạ Trung bàng hoàng, xót xa. Nhiều hàng xóm nhà ông S. cũng tranh thủ đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ngôi nhà của vợ chồng ông S.

Khi chúng tôi vừa đi đến cổng, một số người trong nhà cho biết mấy ngày qua, bà N.T.T. (vợ ông S.) ngất lên, ngất xuống trước sự ra đi đột ngột của con, cháu.

“Bà ấy chưa biết con Tình chết đâu, gia đình đang phải giấu", một người thân trong gia đình ông S. nói.

Thấy đông người đến hỏi thăm, bà T. trấn tĩnh lại ra mời mọi người vào nhà. Bà T. buồn bã cho biết, vào sáng 26/12 do là ngày nghỉ nên bà đi mua sạc pin điện thoại thì gặp con gái lớn lấy chồng ở xã Ngọc Thanh là chị Nguyễn Thị Tươi đang đi chợ cùng 2 con. Sau đó, 2 mẹ con đứng nói chuyện và bà T. bảo con gái cùng cháu về nhà ăn cơm.

"Hôm đấy tôi chỉ là vô tình gặp con rồi bảo con về nhà ăn cơm chứ không có chủ đích ăn uống gì nên không mua thức ăn và bữa cơm cũng không có món gì đặc biệt. Cháu còn nói để về nhà nấu cơm cho bố mẹ chồng vì mọi người đi làm không có nhà nhưng tôi cố giữ cháu ở lại ăn cơm”, bà T. đau đớn nói.

Sau khi chị Tươi đồng ý về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, bà T. gọi điện cho con gái thứ 2 là chị Nguyễn Thị Tình (lấy chồng ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động) đến ăn cơm cùng. Đến bữa cơm trưa 26/12, tại nhà bà T. có tổng cộng 9 người gồm vợ chồng bà T; vợ chồng chị Tình và 2 con; 3 mẹ con chị Tươi.

Nhiều người dân sang thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông S.

Theo lời kể của bà T., bữa ăn trưa 26/12 có món thịt lợn, chả lợn, đậu phụ, rau cần, trứng sẵn ở nhà. Sau khi ăn cơm xong được khoảng nửa tiếng thì cháu N.V.H.N. (con chị Tươi) bị nôn. 15 phút sau, cháu bé kêu đau ngực.

"Lúc đó, cháu ôm ngực kêu mẹ ơi con đau nên tôi bảo con gái là con đau thế này thì đưa cháu đi khám. Đúng lúc này, cháu lại chạy ra ngoài nôn tiếp. Khi cháu đang nôn, thấy chân tay cháu run nên tôi gọi mẹ cháu ra ngoài kiểm tra xem con bị sao”, bà T. nói.

Sau đó, chị Tươi bế cháu bé vào nhà, bà T. đi ra và dọn chỗ nôn cho cháu thì thấy con gái khóc và hét lớn. Thấy vậy, bà T. chạy lại ôm và bế cháu vào lòng thì thấy cháu co giật, chân tay run, mắt trợn ngược, sùi bọt mép. Thấy vậy, bà T. đã gọi người thân sang xem cháu N. và gọi xe cấp cứu đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi tỉnh Hưng Yên. Tại viện, cháu N. tỉnh hơn nhưng vẫn kêu đau và sau đó cháu không qua khỏi.

Trong câu chuyện, bà T. khẳng định bữa cơm trưa 26/12, có tổng cộng 9 người (5 người lớn, 4 trẻ em) đều ngồi ăn.

Tuy nhiên, có 2 cháu bé đều 3 tuổi (con của chị Tình và chị Tươi) thỉnh thoảng chạy ra ngoài sân chơi và ăn ít hơn mọi người. Bà T. nói rằng bữa cơm trưa 26/12, nấu ăn bình thường như mọi ngày và trong lúc nấu ăn, chế biến không có gì khác biệt so với mọi ngày và trong lúc nấu cơm thì không có ai đến nhà chơi, vào bếp. Còn chồng của chị Tươi hôm đó đi sang Thái Bình làm hộ bác nên không sang ăn cơm cùng.

Sau khi ăn cơm nhà bà T. xong, vợ chồng chị Tình và 2 con về nhà để lấy hàng đi giao cho khách. Khi thấy cháu N. đi cấp cứu bà T. cũng gọi điện cho vợ chồng chi Tình.

“Chồng cái Tình vừa xuống viện thì nó lại gọi cháu về bảo cháu P.T.A.B. ở nhà kêu đau cổ. Khi 2 vợ chồng Tình đưa cháu B. xuống bệnh viện cấp cứu cháu cũng không qua khỏi”, bà T. nghẹn ngào chia sẻ.

Bà T. cho hay, vợ chồng bà có 2 người con gái là chị Tươi và chị Tình. Khi xảy ra sự việc, mấy hôm nay bà rất buồn, không tài nào ngủ được và rất muốn xuống chỗ con, cháu nhưng do sức khoẻ yếu nên phải ở nhà. Bản thân bà và gia đình cũng rất bất ngờ vì sự việc xảy ra, không ai biết nguyên nhân vì sao?

“Bình thường cuối tuần con, cháu cứ tập trung về nhà tôi quây quần ăn cơm có làm sao đâu. Con cháu tíu tít, vui vẻ giờ lại xảy ra sự việc này tôi biết sống thế nào”, bà T. bật khóc nói.

Khu vực bếp nấu ăn bữa trưa ngày 26/12.

Bà T, mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân sự việc. Mấy ngày nay trên mạng có nhiều thông tin đồn thôi gia đình bà ăn lẩu cóc là không đúng sự thật. Bà T, cho rằng, sự việc xảy ra, không ai mong muốn, bản thân bà và gia đình đang phải chịu nhiều mất mát nên mong mọi người đừng suy diễn thông tin không chính xác.

Trước đó, vào trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. (ở thôn Lai Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động) có mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông S. và gia đình của 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.

Đến tối cùng ngày, cháu N.V.H.N. và cháu P.T.A.B. có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong.

Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Sau đó, do sức khoẻ xấu, chị Tình và chị Tươi cũng tử vong.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) không tham gia ăn trưa cùng. Tuy nhiên, sau khi lo hậu sự cho con xong lên Hà Nội đưa thi thể vợ về Kim Động, Hưng Yên thì bị ngất, giờ hôn mê sâu, đang cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-4-nguoi-tu-vong-sau-bua-an-nha-ong-ngoai-ba-ngoai-dau-don-nhieu-lan-ngat-xi...Nguồn: http://danviet.vn/vu-4-nguoi-tu-vong-sau-bua-an-nha-ong-ngoai-ba-ngoai-dau-don-nhieu-lan-ngat-xiu-502021301212465997.htm