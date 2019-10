Vĩnh Long họp "khẩn" vụ đầu tư gần 200 tỉ lắp 114 camera

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 22:40 PM (GMT+7)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các ngành chức năng cần làm rõ tính hiệu quả và tính cấp thiết cũng như số lượng camera và số tiền phải cụ thể từng giai đoạn, từng danh mục.

Liên quan đến việc HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Long" với tổng kinh phí hơn 199,1 tỉ đồng gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua, ngày 22-10, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có cuộc họp với nhiều sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư (KH-ĐT), trong tổng mức đầu tư nói trên, gồm các chi phí: xây dựng hơn 16,3 tỉ đồng; thiết bị hơn 151,5 tỉ đồng; quản lý dự án hơn 1,7 tỉ đồng; tư vấn đầu tư xây dựng hơn 2,1 tỉ đồng; dự phòng gần 15 tỉ đồng và chi phí khác hơn 12,4 tỉ đồng.

Theo Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, dự án mới này với số vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng mà chia từng giai đoạn, mỗi năm chỉ khoảng 50 tỉ đồng thì số tiền không lớn. Vì cấu hình, đường truyền, thông số kỹ thuật, máy chủ của dự án này có sự đầu tư rất lớn, thông minh hơn rất nhiều, phục vụ tốt hơn công tác điều tra, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Một camera giám sát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Bách Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh: "Các ngành chức năng cần làm rõ tính hiệu quả và tính cấp thiết cũng như số lượng camera và số tiền phải cụ thể từng giai đoạn, từng danh mục. Các ngành chức năng chưa làm rõ cho xã hội, người dân hiểu rằng, một cái camera 125 triệu đồng thì 114 cái cũng hơn 10 tỉ đồng. Đặc biệt cần nói rõ, trung tâm quản lý điều hành lắp đặt cái gì, hiện đại như thế nào, hạ tầng của đường truyền ra sao?".

Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, yêu cầu trong quá trình triển khai dự án thì công tác lập hồ sơ, thiết bị, kiểm định, đấu thầu phải công khai minh mạch. Sở KH-ĐT phải cung cấp cho rõ từng giai đoạn đầu tư, thiết bị, danh mục, đặc biệt là sự cần thiết cho người dân. Mục đích chính của dự án là phục vụ tốt vì cuộc sống của người dân.