Sóc Trăng nhận sai, hủy việc lắp camera nhà cán bộ Thường vụ

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 18:00 PM (GMT+7)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng hủy bỏ quyết định lắp camera nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ, thu hồi số tiền trên 982 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng hủy bỏ quyết định lắp camera nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ, thu hồi số tiền trên 882 triệu đồng và kiểm điể trách nhiệm tập thể, cá nhân - ảnh CHÂU ANH

Liên quan đến vụ lắp camera an ninh tại nhà riêng các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy của Tỉnh ủy Sóc Trăng mà PLO đã phản ánh, cuối giờ chiều 30-9, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã phát đi thông cáo báo chí về vụ việc này.

Theo Thông cáo báo chí, trước những thông tin của báo chí và dư luận xã hội về việc lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 30-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để xem xét làm rõ vấn đề, nghe báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy.

Phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cuộc họp ngày 30-9 đã thảo luận và kết luận: Việc lắp đặt camera an nninh nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng đắn của tỉnh, trong đó việc giám sát khu vực có nhà riêng của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện là sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thống nhất hủy Quyết định số 1542-QĐ/TU ngày 23-4-2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, thu hồi số tiền hơn 982 triệu đã chi lắp đặt tại nhà của 12 đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

“BTV Tỉnh ủy tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể BTV và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót này, báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương” – thông cáo báo chí nêu rõ.

Trong thông cáo báo chí, Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng gửi lời cảm ơn PV các cơ quan báo chí đã thông tin, góp ý nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Như PLO đã thông tin, ngày 23-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum đã ký Quyết định số 1542 cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của 16 cán bộ BTV Tỉnh ủy tỉnh này.

Cụ thể, quyết định trên giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện và được bảo mật với dự toán kinh phí gần 982 triệu đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết việc lắp camera nhằm bảo vệ các lãnh đạo trong BTV Tỉnh ủy về an ninh, trật tự.

“BTV Tỉnh ủy Sóc Trăng có 16 người, tuy nhiên tỉnh chỉ tiến hành lắp camera an ninh cho 15 người vì đồng chí bí thư Tỉnh ủy không đồng ý lắp. Dự kiến tổng kinh phí lắp đặt khoảng 982 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng. Việc này đã được triển khai mấy tháng qua, theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ các đồng chí lãnh đạo. Nhà tôi cũng được lắp đặt camera an ninh” - ông Sum thông tin thêm.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị này đã nhiều lần đề xuất lắp camera an ninh tại nhà riêng của những cán bộ kể trên vì đây là mục tiêu bảo vệ của cơ quan công an và… để phòng, chống khủng bố.