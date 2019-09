Tỉnh ủy Sóc Trăng lên tiếng vụ lấy tiền ngân sách lắp camera nhà riêng lãnh đạo

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 14:00 PM (GMT+7)

Trưa ngày 30/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng xác nhận có triển khai lắp đặt camera cho 16 thành viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Ông Sum cho biết, việc lắp camera xuất phát theo yêu cầu đề xuất của Công an tỉnh nhằm để bảo vệ mục tiêu, trong đó có nhà riêng của lãnh đạo. Ngày 24/4/2019, Tỉnh uỷ Sóc Trăng có Quyết định số 1542 về việc triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh tại nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hệ thống camera được lắp tại nhà riêng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Theo đó, quyết định giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được bảo mật, với dự toán kinh phí là 981.927.000 đồng.

“Việc lắp camera tại nhà riêng cho các cán bộ Ban Thường vụ tuỳ theo nhà lớn, nhà nhỏ khác nhau mà lắp nhiều hay ít, chủ yếu để phủ kín ngoại vi dễ quan sát” - ông Sum nói đồng thời cho biết, chiều nay Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Sóc Trăng có thông tin chính thức về vụ việc này.

Như vậy đến nay hệ thống camera an ninh đã hoàn tất công tác lắp đặt và đưa vào sử dụng hơn 2 tháng cho 16 thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Quyết định triển khai lắp đặt

Cùng ngày, đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhiệm vụ của công an tỉnh là bảo vệ các mục tiêu nhằm đảm bảo an ninh, phòng chống khủng bố trên địa bàn, bao gồm trụ sở của các cơ quan Đảng, Nhà nước, kể cả nhà riêng các lãnh đạo.

“Nói 16 lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng được lắp camera nhưng hiện nay chỉ có 12/16 thôi, có một số người chưa được lắp. Còn việc đơn vị nào nhận công việc lắp này thì do Tỉnh uỷ quyết định” – ông Quang nói.

Còn Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc lắp camera tại nhà riêng của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ một số mục tiêu đề ra. Hiện nay, phương án lắp camera an ninh cũng được công an khuyến khích người dân tự nguyện lắp đặt.

Tuy nhiên, với số tiền gần 1 tỷ đồng mà tỉnh Sóc Trăng chi lắp camera tại nhà riêng cho cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Nhiều người cho rằng việc lắp camera như vậy để bảo vệ an ninh cũng như chống tham nhũng đó là ý tưởng hay nhưng địa phương còn khó khăn việc trích ngân sách lớn như vậy liệu có lãng phí và tạo khoảng cách giữa chính quyền địa phương với người dân, hay có “đặc quyền, đặc lợi” trong việc này.