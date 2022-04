Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, nghiên cứu tiêm mũi 4 vắc-xin phòng COVID-19

Bộ Y tế nhận định, dù dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam đến nay đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Trao đổi với PV bên lề hội nghị do Bộ Y tế tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hiện nay một số nước trên thế giới đã bắt đầu tiêm mũi 4, trong khi đó WHO chưa có hướng dẫn, chưa có khuyến cáo tiêm mũi 4. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm vấn đề này nên đã giao Bộ Y tế nghiên cứu. Bộ Y tế đang giao cho các đơn vị chuyên môn, trong đó Viện Pasteur TP.HCM chủ trì cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đồng thời tham khảo các nhà khoa học để có hướng dẫn sớm nhất, phù hợp nhất, đảm bảo tính an toàn cho người dân.

Bộ Y tế nhận định, dù dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam đến nay đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh nặng, tử vong liên tục giảm sâu trong thời gian qua. Đến nay tỷ lệ tử vong ở mức thấp so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc-xin (tháng 3 ghi nhận trên 1,2 triệu ca, tăng khoảng 950.000 ca so với tháng 2).

Bộ Y tế đang nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về việc tiêm mũi tăng cường - tiêm mũi thứ 4 và tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Trong thời gian, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin mũi 3 và tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo Bộ Y tế, trước mắt tiêm vắc-xin phòng COVID-19 miễn phí cho người dân; sau khi tiêm đủ liều bổ sung, từng bước nghiên cứu cơ chế tiêm vắc-xin dịch vụ sau khi tiêm đủ 3 mũi.

Hiện nay theo hướng dẫn của Bộ Y tế phần lớn người dân Việt Nam tiêm 3 mũi vắc-xin (gồm một liều tăng cường), trừ một số trường hợp đặc biệt như người tiêm vắc-xin Sinopharm, Sputnik… sẽ phải tiêm 4 mũi (một liều bổ sung+ một liều tăng cường).

Bộ Y tế cho biết, ngày 11/4, cả nước ghi nhận 23.184 ca mắc tại 61 tỉnh, thành, giảm hơn 5.100 ca so với ngày trước đó.

Từ 17h30 ngày 10/4 đến 17h30 ngày 11/4, cả nước chỉ ghi nhận 17 ca tử vong tại: An Giang (4 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (3), Lâm Đồng (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Giang (1), Nghệ An (1), Sóc Trăng (1), Yên Bái (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.830 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tình hình tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19: Trong ngày 10/4 có 38.370 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 208.563.683 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.335.667 liều: Mũi 1 là 71.382.794 liều; Mũi 2 là 68.489.633 liều; Mũi 3 là 1.505.536 liều; Mũi bổ sung là 15.009.715 liều; Mũi nhắc lại là 34.947.989 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.228.016 liều: Mũi 1 là 8.823.032 liều; Mũi 2 là 8.404.984 liều.

