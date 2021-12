Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Sớm cho học sinh cấp 3, cấp 2 đi học trở lại

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 16:35 PM (GMT+7)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm an toàn để sớm tổ chức cho học sinh cấp 3, cấp 2 đi học trở lại.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 17:55 01/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +13.960 1.232.852 25.217 197 1 TP.HCM +1.497 470.458 17.900 76 2 Hà Nội +367 10.480 64 0 3 Cần Thơ +981 17.816 242 18 4 Bà Rịa - Vũng Tàu +860 15.559 62 0 5 Tây Ninh +727 28.391 268 6 6 Sóc Trăng +714 15.326 104 2 7 Bình Dương +626 282.284 2.724 22 8 Đồng Tháp +602 21.970 322 7 9 Bình Thuận +592 16.985 132 7 10 Vĩnh Long +571 11.336 101 0 11 Bạc Liêu +537 13.911 123 4 12 Đồng Nai +514 87.193 747 11 13 Bình Phước +459 7.704 17 0 14 Bến Tre +439 7.792 86 2 15 Kiên Giang +426 20.122 228 13 16 Cà Mau +377 8.998 45 3 17 Khánh Hòa +350 13.380 113 3 18 An Giang +294 22.798 374 14 19 Hậu Giang +286 5.253 13 1 20 Lâm Đồng +219 2.650 7 0 21 Tiền Giang +200 24.513 553 5 22 Bình Định +186 4.246 22 2 23 Trà Vinh +165 8.023 36 0 24 Hải Phòng +154 539 0 0 25 Đắk Lắk +140 7.671 34 0 26 Đắk Nông +124 2.443 9 0 27 Thừa Thiên Huế +119 3.321 11 0 28 Gia Lai +101 3.293 8 0 29 Nghệ An +90 4.515 27 0 30 Thanh Hóa +89 2.440 10 0 31 Bắc Ninh +85 4.762 14 0 32 Long An +80 38.168 612 1 33 Hà Tĩnh +78 1.095 5 0 34 Đà Nẵng +75 6.022 74 0 35 Quảng Ngãi +71 2.776 11 0 36 Hà Giang +65 4.274 4 0 37 Nam Định +64 1.506 1 0 38 Hải Dương +62 879 1 0 39 Ninh Thuận +61 3.864 44 0 40 Thái Nguyên +57 356 0 0 41 Quảng Nam +47 2.887 5 0 42 Phú Yên +44 3.692 34 0 43 Phú Thọ +39 1.893 0 0 44 Hòa Bình +37 421 0 0 45 Quảng Trị +36 999 2 0 46 Vĩnh Phúc +35 1.213 3 0 47 Quảng Ninh +33 709 0 0 48 Tuyên Quang +29 524 0 0 49 Thái Bình +27 1.267 0 0 50 Lạng Sơn +20 465 2 0 51 Hưng Yên +18 754 2 0 52 Yên Bái +17 94 0 0 53 Cao Bằng +17 150 0 0 54 Quảng Bình +17 2.533 6 0 55 Hà Nam +16 1.468 0 0 56 Kon Tum +8 397 0 0 57 Bắc Giang +7 6.957 15 0 58 Điện Biên +3 460 0 0 59 Bắc Kạn +2 20 0 0 60 Lào Cai +2 189 0 0 61 Sơn La +1 368 0 0 62 Ninh Bình +1 244 0 0 63 Lai Châu 0 36 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 01/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 123.542.096 Số mũi tiêm hôm qua 1.359.120

Ngày 1/12, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2022.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, trước hết, về công tác phòng, chống dịch COVID-19, để ngăn chặn, kiểm soát kịp thời, hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ, sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện cách ly F1 tại khu cách ly của thành phố, tại khách sạn và tại các cơ sở lưu trú. Thực hiện cách ly F1 tại nhà trên địa bàn các quận, huyện, thị xã nếu đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Thành phố.

Đặc biệt, cần tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, năng lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hệ thống oxy tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và tại các trạm y tế lưu động… để tổ chức điều trị cho các ca F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở, tiến tới tổ chức điều trị cho các ca F0 thể nhẹ và không triệu chứng ngay tại nhà nếu đáp ứng các điều kiện và phù hợp với diễn biến, tình hình dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân và trẻ em từ 12-18 tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm an toàn để sớm tổ chức cho các cháu học sinh cấp 3, cấp 2 đi học trở lại. Thường xuyên tầm soát xét nghiệm y tế, đảm bảo thực sự an toàn cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh khi quay trở lại trường học.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, đối với 5 huyện đang phát triển lên quận, căn cứ thực tiễn phát triển của các địa phương và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, trước mắt, thành phố tập trung hỗ trợ cho 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm sớm hoàn thành các tiêu chí lên quận.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-som-cho-hoc-sinh-cap-3-cap-2-di-hoc-tro-lai-50202111216...Nguồn: http://danviet.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-som-cho-hoc-sinh-cap-3-cap-2-di-hoc-tro-lai-502021112163557373.htm