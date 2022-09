Vì sao Nhà máy Nước sạch Sông Đà ngừng cấp nước?

Nhà máy Nước sạch Sông Đà đã ngừng cấp nước sau sự cố ô tô tải bị tai nạn.

Người dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội từng phải xếp hàng lấy nước dưới sảnh chung cư.

Trưa 22/9, ông Nguyễn Xuân Quý - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cho biết, đơn vị phát đi thông báo ngừng cấp nước là có sự cố nhỏ từ hoạt động của môi trường xung quanh nhà máy, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước.

“Tôi khẳng định đây không phải là sự cố từ nhà máy, không phải nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mà do hoạt động sản xuất của người dân bên ngoài. Khi phát hiện nguy cơ để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống công ty đã cho dừng cung cấp nước để phòng ngừa, kiểm soát tình hình. Hiện công an đang làm rõ sự việc này”, ông Quý nói.

Tổng giám đốc Viwasupco cũng cho hay, đơn vị đang chuẩn bị cho cấp nước trở lại. Trong chiều nay (22/9) người dân sẽ có nước để sử dụng.

Lãnh đạo UBND xã Quang Tiến, (TP.Hòa Bình) cho biết, khoảng 18h00 ngày 21/9, lái xe điều khiển ô tô tải mang biển số Hà Nội vận chuyển đá phục vụ kè ao cho 1 hộ gia đình trên địa bàn xã.

Khi xe đi đến khu vực suối Cun, xóm Văn Minh, xã Quang Tiến tự gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến ô tô tải bị lật xuống lòng suối Cun, đồng thời một lượng dầu máy bị rò rỉ ra suối, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sạch Sông Đà.

Theo lãnh đạo xã Quang Tiến, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã phối hợp với nhà máy nước sạch dùng phao chặn dòng suối. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm tại 3 vị trí gồm: Điểm tại chỗ lật đổ, điểm giữa và điểm gần khu chảy vào nhà máy nước.

Trước đó, ngày 21/9, Công ty CP nước sạch sông Đà –Viwasupco đã có thông báo gửi các khách hàng về việc tạm ngừng cấp nước.

Theo thông báo, vào khoảng 18h ngày 21/9, Công ty Viwasupco phát hiện sự việc có thể tác động ảnh hưởng đến chất lượng nước thô cấp cho nhà máy nước sông Đà.

Để đảm bảo cấp nước an toàn, Công ty Viwasupco đã chủ động dừng nhà máy để tiến hành kiểm tra, xử lý từ 18h54 cùng ngày. Lượng nước đang lưu trữ trong bể chứa của công ty sẽ tiếp tục được cấp và dự kiến ngừng từ 21h30 cùng ngày.

