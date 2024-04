Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đâm chết 2 thanh niên trong đêm

Trưa 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1988, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An) để điều tra về hành vi “giết người”.

Hùng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Long An do bị đánh bằng vật cứng trúng vào đầu chấn thương nặng, đến ngày 25/4 thì ra viện. Nghi can đã gây ra án mạng nghiêm trọng làm tử vong 2 thanh niên, trong đó có em ruột của người phụ nữ hiện sống như vợ chồng với đối tượng.

Người dân hiếu kỳ theo dõi khám nghiệm hiện trường

Như Chuyên đề CATP đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 19/4, Hùng đi nhậu ở nhà người quen trở về. Thời điểm này, đối tượng mâu thuẫn lớn tiếng với chị L.T.T.L (SN 1991, sống như vợ chồng với Hùng). Bực tức cách nói chuyện của Hùng, sau đó chị L. rởi khỏi nhà.

Gần 1 giờ sau, trong lúc Hùng đang nằm trên võng, bên ngoài xuất hiện Lê Hào Vũ (SN 1997, em ruột chị L.) cùng bạn là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000, ngụ Tân Chánh, huyện Cần Đước) đi thẳng vào nhà. Một người cầm đoạn cây xông tới đánh mạnh vào đầu anh Hùng.

Bất ngờ bị đánh, Hùng bật dậy giật đoạn cây quơ đánh lại hai thanh niên, sau đó chạy ra sau bếp lấy con dao Thái Lan quay lên đâm anh Vũ và Nghĩa nhiều vết thương vùng ngực khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc

Dù cũng bị thương nặng, Hùng sau đó đã gọi báo công an xã. Do bị chấn thương vùng đầu nên Hùng được chuyển từ bệnh viện huyện Châu Thành lên bệnh viện đa khoa Long An tiếp tục điều trị.

Để đảm bảo an toàn, Công an phân người giám sát 24/24 tại phòng bệnh.

Công an khám nghiệm hiện trường

Nguồn: [Link nguồn]