TP.HCM: 11 quận và TP Thủ Đức bị cắt nước 8 tiếng vào cuối tuần này

Thứ Ba, ngày 07/12/2021 20:08 PM (GMT+7)

Ngoài quận 1, 3, 5, 10 và quận Phú Nhuận bị cắt nước toàn bộ, các quận Bình Thạnh, Tân Bình, quận 4, 6, 8 và quận 11 cũng bị cắt nước ở nhiều phường trong 8 giờ.

11 quận và TP Thủ Đức bị cắt nước 8 tiếng vào cuối tuần này để xử lý sự cố đường ống và bảo trì nhà máy nước Thủ Đức.

Ngày 7/12, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết cuối tuần này sẽ cúp nước 11 quận và TP Thủ Đức để sửa chữa đường ống nước kết hợp bảo trì.

Theo đó, từ 21h ngày 11/12 đến 5h ngày 12/12, Sawaco sẽ xử lý sự cố tuyến ống D1200 mm tại vị trí số 72-74 Nguyễn Thái Bình (quận 1) kết hợp bảo dưỡng Nhà máy nước Thủ Đức. Trong thời gian trên, một số khu vực sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước và nước yếu.

Các quận gián đoạn cấp nước gồm: 1, 3, 5, 10 và Phú Nhuận; các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 (quận Bình Thạnh); các phường 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 (quận 4); các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 (quận 6); các phường 9, 10, 11, 12, 13 (quận 8); các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (quận 11); các phường 1, 3, 4, 5, 12 (quận Tân Bình).

TP Thủ Đức gồm các phường: An Phú, Thảo Điền, Bình An, An Khánh, Bình Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, An Lợi Đông, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thủ Thiêm, Linh Xuân, Linh Trung, Tam Bình, Linh Chiểu, Linh Tây, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Long A, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.

Các khu vực nước yếu ở huyện Bình Chánh gồm: xã Bình Hưng, Phong Phú; phường 2 (quận Tân Bình).

Để hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Sawaco đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu, đặc biệt tại các bệnh viện và khu cách ly tập trung. Sawaco cũng đề nghị người dân, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… kịp thời có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng.

