Vì sao đề nghị thanh tra toàn diện dự án Sao Đà Lạt?

Khu du lịch Sao Đà Lạt nổi tiếng trong hồ Tuyền Lâm Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sao Đà Lạt của ông Trịnh Bá Dũng có vị trí đẹp trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Quy mô 13 ha, tổng vốn đầu tư ban đầu 100 tỉ đồng và được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho doanh nghiệp này làm chủ đầu tư vào năm 2008. Theo Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12-6-2020 của Thanh tra Chính phủ, dự án Sao chậm tiến độ so với Giấy chứng nhận là 72 tháng; tính đến tháng 12-2020 chậm 96 tháng; chậm 18 tháng so với thời gian được gia hạn tiến độ vào năm 2018. Và tính đến tháng 12-2023, dự án chậm 132 tháng so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; chậm 54 tháng so với thời gian được gia hạn tiến độ vào năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay trong dự án có công trình Đường hầm đất sét (hay còn gọi là Làng đất sét) rất nổi tiếng không chỉ ở Lâm Đồng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.