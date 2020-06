Ủy ban Tư pháp đang họp về vụ án Hồ Duy Hải

Nội dung và diễn tiến vụ án Tháng 1-2008, tại Bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Hai nữ nhân viên bưu điện này bị sát hại dã man. Qua truy xét, Công an tỉnh Long An bắt giữ Hồ Duy Hải. Đến tháng 12-2008, tòa sơ thẩm tuyên án tử hình Hải về hai tội giết người, cướp tài sản. Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến tháng 4-2009, cấp phúc thẩm xử bác đơn. Liền sau đó, tử tù này làm đơn xin Chủ tịch nước ân giảm. Tháng 5 và tháng 10-2011, cả Chánh án và Viện trưởng Tối cao đều ra quyết định không kháng nghị và đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. Tháng 5-2015, Chủ tịch nước ra quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hải. Tháng 12-2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch nước, tạm dừng thi hành án với Hồ Duy Hải và yêu cầu chánh án TAND Tối cao, VKSND Tối cao xem xét lại vụ án. Tháng 2-2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ra văn bản đề nghị lãnh đạo TAND Tối cao, VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Tháng 11-2019, Viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định kháng nghị và đến ngày 6-5 rồi, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm, sau đó ra phán quyết bác kháng nghị này. Sau đó, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí có báo cáo gửi Chủ tịch nước và Quốc hội về vụ án này. Viện trưởng Lê Minh Trí khẳng định viện vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và sẽ kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao theo thủ tục đặc biệt, quy định tại Điều 404 BLTTHS.