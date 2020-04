Tuyến xe buýt đầu tiên ở TP.HCM hoạt động trở lại

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 19:40 PM (GMT+7)

Sau gần 1 tháng tạm ngưng để phòng, chống dịch Covid-19, tuyến xe buýt đầu tiên ở TP.HCM sẽ hoạt động trở lại từ ngày mai.

Sau gần 1 tháng tạm ngưng để phòng, chống dịch Covid-19, tuyến xe buýt đầu tiên ở TP.HCM hoạt động trở lại từ ngày mai (ảnh minh họa)

Chiều 27/4, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở GTVT TP.HCM vừa công bố hoạt động trở lại đối với tuyến xe buýt số 5 (tuyến xe không trợ giá) chạy từ bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) – bến xe Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo đó, tuyến xe buýt số 5 sẽ hoạt động trở lại từ ngày mai (28/4) ,sau gần 1 tháng tạm ngưng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lộ trình của tuyến xe buýt số 5 vẫn không thay đổi so với trước đây.

Hai đơn vị quản lý tuyến xe buýt số 5 gồm Hợp tác xã Quyết Thắng và Công ty Vĩnh Phú phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do UBND TP.HCM mới ban hành. Ngoài ra, khi xe buýt hoạt động tài xế, nhân viên và hành khách phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, Sở GTVT thông tin từ ngày 23/4, các tuyến xe buýt không trợ giá được hoạt động trở lại theo phương án khai thác tuyến do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng công bố biểu đồ chạy xe đã được thống nhất với Sở GTVT địa phương liền kề liên quan. Riêng xe buýt có trợ giá hiện vẫn đang tạm ngưng, thời gian nào hoạt động trở lại sẽ công bố sau ngày 3/5.

