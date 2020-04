Kiên quyết điều tra nguồn gốc Covid-19, Úc leo thang căng thẳng với Trung Quốc

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ngoại trưởng Úc Marise Payne mới đây đã phản ứng với những cảnh báo người Trung Quốc có thể tẩy chay hàng hóa Úc, ngừng đến Úc du lịch.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Australian Financial Review, Đại sứ Trung Quốc tại Úc Cheng Jingye chỉ trích việc Thủ tướng Úc Scott Morrison hối thúc một cuộc điều tra độc lập về cách Trung Quốc đối phó với đại dịch Covid-19.

Đại sứ Cheng cho rằng động thái mới của Úc là “nguy hiểm” và dự đoán Úc sẽ không nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Ông Cheng cảnh báo động thái của chính phủ Úc có thể tạo ra làn sóng tẩy chay hàng xuất khẩu của Úc như rượu vang, thịt bò và người Trung Quốc ngừng đến Úc du lịch, học tập.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne.

Đáp trả cảnh báo của đại sứ Cheng, Ngoại trưởng Úc Marise Payne khẳng định chính phủ bác bỏ “cái gọi là gây sức ép kinh tế để ngăn Úc kêu gọi điều tra vì dịch Covid-19 – dịch bệnh có ảnh hưởng kinh tế - xã hội sâu rộng trên toàn cầu”.

Bà Payne khẳng định cuộc điều tra độc lập sẽ vẫn diễn ra vào thời điểm phù hợp, để đánh giá một cách minh bạch những sự kiện đã xảy ra, giúp Úc có thêm bài học cải thiện việc đối phó với đại dịch trong tương lai.

“Chúng tôi hi vọng tất cả các thành viên của WHO sẽ ủng hộ những nỗ lực như vậy, làm tăng thêm vai trò của WHO trong việc đối phó hiệu quả với đại dịch”, bà Payne nói.

Khung cảnh vắng vẻ ở Úc giữa dịch Covid-19.

Penny Wong, người phát ngôn cơ quan đối ngoại của Công đảng đối lập tại Úc hi vọng cảnh báo của đại sứ Cheng không đồng nghĩa rằng Trung Quốc sẽ cấm vận kinh tế Úc.

Bà Wong cho rằng một cuộc điều tra độc lập là điều cần thiết để Úc và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về nguồn gốc của dịch bệnh và đây là điều nên làm.

