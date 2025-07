Từ vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Khẩn cấp mở rộng cao tốc

GÓC NHÌN “Tấm chắn” nào cho lái xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết? Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - con đường từng được kỳ vọng là mạch máu nối liền Nam Trung Bộ và TP.HCM lại vừa chứng kiến một đêm tang thương khi chiếc xe khách sau khi bất ngờ bị nổ bánh phải dừng ngay trên làn xe chạy và bị một xe phía sau tông thẳng vào đuôi xe. Đó là khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, khi hạ tầng chưa kịp cứu người, còn ý thức lái xe lại là “tấm chắn” cuối cùng nhưng đã không đủ. Một số tuyến cao tốc còn thiếu làn dừng khẩn cấp khi 4-5 km đường mới được bố trí một dải dừng khẩn cấp. Ảnh: PHÚ NHUẬN Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km với bốn làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/giờ, những con số tưởng chừng hiện đại lại đang tiềm ẩn hiểm họa vì thiếu làn dừng khẩn cấp khi 4-5 km đường mới được bố trí một dải dừng khẩn cấp. Vụ tai nạn kinh hoàng rạng sáng 9-7 trên cao tốc này đã phơi bày một thực tế rất báo động: Hạ tầng được gọi là hiện đại nhưng thiếu những điều cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông cũng như tính mạng con người. Chiếc xe khách gặp sự cố nổ bánh buộc phải dừng ngay trên làn xe chạy vì cả đoạn đường dài không có làn dừng khẩn cấp. Khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế và phụ xe còn chưa kịp đặt biển cảnh báo thì chiếc xe khách phía sau lao tới và tước đi mạng sống của họ. Ở phía còn lại, ý thức của tài xế lại bị đặt dưới dấu hỏi lớn? Khoảng cách an toàn, quan sát biển báo, tốc độ hợp lý, những “công cụ” cứu mạng này đáng tiếc nhiều người vẫn coi nhẹ. Tuy nhiên, trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào khuya 8-7, diễn biến quá nhanh, khó có thể trách bên nào mà cần phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan CSĐT. Đây không phải là bi kịch đầu tiên trên tuyến cao tốc này. Chỉ trong chín tháng năm 2024, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã xảy ra 13 vụ tai nạn, 9 người chết, 8 người bị thương. Nhiều vụ cùng kịch bản là xe hỏng dừng trên làn chạy, xe sau tông thẳng vì không kịp xử lý. Trước thực trạng này, các cơ quan có trách nhiệm ở Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) đã nhiều lần kiến nghị khắc phục bất cập như hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, siết quản lý vận tải và xử lý nghiêm vi phạm… Tuy nhiên, đến nay một phần những yêu cầu, kiến nghị chính đáng đó vẫn chưa hoàn thiện, trong khi ý thức của người lái xe, yếu tố then chốt vẫn chưa đồng đều. Tất cả bất cập ấy cần được khắc phục để con đường thôi trở thành nỗi ám ảnh. Có những sự cố chỉ diễn ra vài phút mà vụ tai nạn khuya ngày 8-7 là minh chứng, chỉ chưa đầy 60 giây nhưng hậu quả lại ám ảnh suốt đời. Ba gia đình của tài xế và hai phụ xe đã mãi mãi mất con em của họ. Trên những con đường hiện đại, không chỉ cần hạ tầng thông minh mà còn cần trái tim tỉnh táo sau vô lăng để mỗi chuyến đi không trở thành chuyến đi cuối cùng, tài xế cần là “làn dừng khẩn cấp” của chính mình bằng sự cẩn trọng, tỉnh táo và trách nhiệm…