Từ 2020, người sử dụng thiết bị bay không người lái phải biết điều này

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 10:28 AM (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu các Bộ, ban, ngành siết chặt quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Siết chặt quản lý các phương tiện bay không người lái để đảm bảo an ninh hàng không quốc gia. Ảnh minh họa Người đưa tin.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro.

Theo Phó Thủ tướng, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đang được phát triển đa dạng và được ứng dụng rộng rãi, mang nhiều lợi ích trong đời sống kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do đặc điểm gọn nhẹ, dễ vận chuyển và sử dụng, giá thành lại rẻ nên các phương tiện bay đang bị lạm dụng, trở thành mối đe dọa uy hiếp an ninh, an toàn của hoạt động hàng không dân dụng.

Dù đã có 23 năm chưa để xảy ra tai nạn hàng không dân dụng, nhưng Phó Thủ tướng nhắc nhở các Bộ, ngành liên quan không được chủ quan. Việc phòng ngừa các nguy cơ can thiệp vào hoạt động bay dân dụng của các phương tiện bay để giảm thiểu rủi ro trong an ninh, an toàn hàng không là một yêu cầu cần ưu tiên thực hiện.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ, ban, ngành khẩn trương soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 38 năm 2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Trình Chính phủ trong Quý I/2020.

Bộ Quốc phòng cũng chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; công khai đến mọi tổ chức, cá nhân biết để thực hiện.

Bộ Công an có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Quốc phòng điều tra, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Quản lý các tổ chức, cá nhân này, đồng thời bổ sung, hoàn thiện xác định các hành vi vi phạm và chế tài xử lý hành chính liên quan đến hoạt động của các phương tiện bay.

Bộ Công thương tăng cường các biện pháp quản lý nguồn đầu vào trong hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất; tăng cường công tác quản lý thị trường kinh doanh, mua, bán tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Bộ Khoa học và công nghệ xây dựng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật – công nghệ đối với các phương tiện bay không người lái; tiêu chuẩn cho cơ sở thiết kế sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm và trang thiết bị của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Bộ giao thông vận tải nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vùng trời, quản lý bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Phối hợp với Bộ Quốc phòng xử lý tình huống kịp thời khi có vụ việc xảy ra.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông, Ủy ban nhân dân các địa phương tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Có kế hoạch dài hạn để nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ và rủi ro của các phương tiện bay này.

