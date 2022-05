Từ 1/6, phạt xe không dán thẻ thu phí tự động đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu thí điểm chỉ thu phí tự động (ETC) từ ngày 1/6. Theo đó, chỉ xe dán thẻ ETC mới được đi trên cao tốc này, xe không đủ điều kiện đi vào trạm sẽ bị phạt.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Cục trưởng Tổng cục Đường bộ (TCĐB) Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại đã đủ điều kiện pháp lý, kết cấu hạ tầng, tất cả các biển báo đã tuân thủ đúng các quy chuẩn kỹ thuật. Các phương tiện chưa đủ điều kiện khi di chuyển vào tuyến có thể dán thẻ ngay tại trạm hoặc nếu không muốn tham gia tuyến cao tốc bằng hình thức thu phí tự động không dừng, có thể quay lại lưu thông trên các tuyến đường quốc lộ 5 cũ và quốc lộ 38.

"Các xe không đủ điều kiện cố tình đi vào trạm sẽ xử phạt theo đúng Nghị định 100 và Quyết định 19 của Thủ tướng chính phủ", ông Huyện cho biết và đề nghị các lái xe, chủ phương tiện chấp hành tốt thu phí tự động không dừng.

Theo ông Huyện, thu phí tự động không dừng là hình thức thu phí văn minh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thuận tiện cho tất cả lái xe và chủ phương tiện cũng như tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát doanh thu của các chủ đầu tư các dự án BOT.

Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo rà soát, xử lý các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí điện tử không dừng trên tuyến để có phương án xử lý khắc phục trước khi tiến hành thí điểm. Để có phương án dự phòng cho đường truyền, Tổng cục đã chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc là Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) khảo sát và triển khai đường truyền dự phòng bảo đảm tính dự phòng và việc truyền dữ liệu an toàn, thông suốt khi gặp sự cố đối với các đường truyền hiện nay.

"Việc thí điểm chỉ thu phí ETC trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tiền đề để mở rộng ra các tuyến cao tốc khác trong thời gian tới đây. Trong quá trình triển khai thí điểm, nếu thời gian đầu xảy ra ùn tắc kéo dài, trong những tình huống bất khả kháng, nhà đầu tư có toàn quyền xả trạm để giải phóng giao thông. Việc xả trạm thu phí BOT không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà thu phí, cũng không làm thất thu. Các tình huống, phương án này đều đã có trong hợp đồng ký kết về phương án tài chính", ông Huyện cho hay.

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 28/12/2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) quy định, người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức ETC đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức ETC tại các trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Các xe không đủ điều kiện bao gồm: Xe không gắn thẻ đầu cuối (xe chưa dán thẻ thu phí ETC) hoặc xe đã dán thẻ thu phí ETC mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí.

Ngoài ra, lái xe đi sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

