Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ thu phí ETC từ 1/6: Ứng phó sự cố thế nào?

Cuối tháng 9, triển khai xong 5 dự án của VEC Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, khai thác 5 dự án đường cao tốc gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong 5 dự án nêu trên, mới chỉ có tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được đầu tư, vận hành hệ thống thu phí ETC (15/40 làn) từ ngày 10/6/2020, các tuyến cao tốc khác vẫn triển khai thu phí theo hình thức một dừng. Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư (Bộ GTVT) cho hay, Bộ GTVT đã nhiều lần có văn bản đốc thúc VEC triển khai cũng như báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư hệ thống cho VEC. Đến nay, Chính phủ đã cho phép phương án sử dụng chi phí quản lý thu phí VEC đang thực hiện (thu phí một dừng) để thuê trọn gói dịch vụ thu phí ETC. “Việc lắp đặt và vận hành hệ thống thu phí không dừng các dự án của VEC vào cuối tháng 9 năm nay. Tiến độ này chậm so với yêu cầu của Thủ tướng là hoàn thành vào quý II năm nay. Việc xử lý trách nhiệm sẽ do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước thực hiện”, ông Huy cho hay.