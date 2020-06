Truy tố 29 bị can trong vụ sát hại 3 cảnh sát ở Đồng Tâm

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 18:20 PM (GMT+7)

Viện kiểm sát cho rằng, các bị can ở Đồng Tâm đã chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ và thực tế đã sát hại 3 cảnh sát vào ngày 9/1.

Ngày 25/6, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2 truy tố 29 bị can trong vụ án giết người xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Tất cả các bị can đều trú tại thôn Hoành hoặc thôn Đồng Mít (cùng thuộc xã Đồng Tâm). Trong đó, 25 người bị truy tố về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Số này gồm Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.

Cùng vụ án, các bị cán Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Tại cáo trạng, phía truy tố cho rằng dù biết rõ đất cánh đồng Sênh ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là đất Quốc phòng nhưng các bị can trong vụ việc vẫn thực hiện lấn chiếm, đòi sử dụng.

Thanh tra TP Hà Nội và Thanh tra Chính phủ đã kết luận, các cơ quan chức năng cũng tổ chức đối thoại với người dân xã Đồng Tâm nhưng từ năm 2013, ông Lê Đình Kình (SN 1936, ở thôn Hoành) đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng lập “Tổ Đồng thuận” nhằm chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.

Tang lễ 3 cảnh sát hi sinh tại Đồng Tâm.

Viện kiểm sát nêu quan điểm, các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm; sử dụng mạng xã hội tuyên truyền sai sự thật về nguồn gốc đất…

Từ năm 2017 đến 2020, ông Kình đã chỉ đạo “Tổ Đồng thuận” và nhiều đối tượng khác tiến hành gây rối trật tự thậm chí bắt giữ hơn 34 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, Công an huyện Mỹ Đức và 4 cán bộ khác không liên quan.

Ngoài ra, “Tổ đồng thuận” còn gây rối, ngăn cản các cuộc họp của chính quyền địa phương, đe dọa người đồng tình cho chính quyền sử dụng đất… Đặc biệt, viện kiểm sát xác định nhóm này tích cực chuẩn bị bom xăng, lựu đạn, pháo… sẵn sàng chống trả cảnh sát nếu bị cưỡng chế.

Cơ quan truy tố cũng cho rằng, ông Lê Đình Kình cùng các bị can trong vụ còn tổ chức quay video, livestream trên mạng xã hội và tuyên bố nếu công an đưa lực lượng về Đồng Tâm sẽ bị tiêu diệt từ 300 người đến 500 người.

Ông Lê Đình Kình bị xác định cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc.

Rạng sáng ngày 9/1/2020, khi thấy cảnh sát tiến hành chốt cổng thôn Hoành (cách nhà ông Kình khoảng 50 mét) để bảo vệ mục tiêu, Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động.

Các bị can sau đó bắn pháo hiệu và cũng bắn pháo về phía lực lượng chức năng; đứng trên mái nhà dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công cảnh sát. Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dừng các hành vi vi phạm nhưng nhận lại là sự chống đối quyết liệt. Thậm chí, các bị can Chức và Công đã sử dụng lựu đạn ném về phía lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không nổ.

Lúc này, các cảnh sát Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân di chuyển trên mái nhằm vào nhà Lê Đình Chức đã bị người này dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc xuống.

Các ông Thịnh, Huy, Quân sau đó không may rơi xuống hố ở gần nhà Lê Đình Kình. Lập tức, các bị can Chức và Doanh đốt lửa rồi nhiều lần đổ xăng xuống hố. Việc này khiến 3 cảnh sát tử vong do ngạt khí và cháy than hóa toàn thân.

Ngoài ra, một lực lượng khác áp sát nhà ông Lê Đình Kình và cũng nhận sự chống trả quyết liệt. Cơ quan truy tố cho rằng, khi cảnh sát phá khóa cửa ngách ông Kình đã thấy ông cầm 1 quả lựu đạn và hô hào chống đối. Vì vậy, một cảnh sát đã nổ súng, bắn tử vong Lê Đình Kình.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/truy-to-29-bi-can-trong-vu-sat-hai-3-canh-sat-o-dong-tam-1678...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/truy-to-29-bi-can-trong-vu-sat-hai-3-canh-sat-o-dong-tam-1678623.tpo