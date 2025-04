Truy tìm người đi xe máy tông nữ công nhân môi trường tử vong lúc nửa đêm

Ngày 21-4, Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm người gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn nữ công nhân môi trường bị xe máy tông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 21-4, nữ công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh Đống Đa (Urenco 4) đang làm việc tại khu vực phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (phường Láng Thượng), bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy tông trúng.

Sau khi chứng kiến người công nhân bị tông trúng, ngã xuống đường, bất tỉnh, người dân đã gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người đàn ông điều khiển xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến 8 giờ sáng 21-4, do vết thương quá nặng, nữ công nhân vệ sinh môi trường đã tử vong tại bệnh viện. Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị nạn là bà L.H.Y. (SN 1972, trú tại phường Láng Thượng).

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy xét, truy tìm người gây tai nạn. Cơ quan Công an thông báo người dân có thông tin, hình ảnh về người gây tai nạn, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.