"Trường ca sĩ" bị bắt do tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 14/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường, còn gọi là Trường ca sĩ (SN 1986, ngụ ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trường, còn là Trường ca sĩ.

Trước đó, từ tin báo của người dân, cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện 5 thanh niên nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Trường ca sĩ (ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Kết quả giám định nỏ thủy tinh thu giữ tại hiện trường có ma túy đá; xét nghiệm các đối tượng cho dương tính với ma túy đá.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Trường là người cung cấp ma túy, địa điểm sử dụng và sử dụng ma túy chung với nhóm người trên rồi ra ngoài trước khi Công an phát hiện. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Trường để điều tra về hành vi trên.