Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ án kit test nhanh COVID-19 của Công ty Việt Á

Thứ Năm, ngày 03/03/2022 20:40 PM (GMT+7)

Theo trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã uỷ thác cho cơ quan cảnh sát điều tra công an 62/63 tỉnh thành để thu thập các tài liệu liên quan tới vụ công ty Việt Á bán kít xét nghiệm.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 21:31 03/03/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +118.780 3.878.220 40.512 95 1 Hà Nội +18.661 319.250 1.050 20 2 TP.HCM +3.126 541.987 20.291 2 3 Nghệ An +6.152 69.732 90 0 4 Bắc Ninh +5.648 94.001 107 0 5 Quảng Ninh +3.956 96.570 33 3 6 Nam Định +3.801 83.217 80 0 7 Sơn La +3.751 36.955 0 0 8 Hưng Yên +3.497 54.575 2 0 9 Lạng Sơn +3.250 36.143 43 2 10 Phú Thọ +3.168 70.513 37 2 11 Vĩnh Phúc +2.835 90.885 19 0 12 Thái Nguyên +2.793 77.252 50 1 13 Bắc Giang +2.673 69.093 46 0 14 Hòa Bình +2.610 51.056 73 1 15 Hải Phòng +2.581 74.848 124 1 16 Đắk Lắk +2.480 41.561 107 5 17 Lào Cai +2.414 37.068 20 1 18 Ninh Bình +2.364 38.762 61 2 19 Hải Dương +2.360 90.018 67 7 20 Yên Bái +2.358 30.246 6 0 21 Quảng Bình +2.335 29.089 34 0 22 Bình Dương +2.282 301.662 3.401 0 23 Tuyên Quang +2.269 31.039 8 0 24 Hà Giang +2.178 46.211 50 5 25 Thái Bình +2.131 64.169 15 0 26 Khánh Hòa +1.977 81.997 322 0 27 Bình Phước +1.948 62.448 195 1 28 Điện Biên +1.843 16.226 5 0 29 Cao Bằng +1.838 17.189 21 2 30 Cà Mau +1.708 66.198 295 0 31 Hà Nam +1.645 18.620 27 2 32 Đà Nẵng +1.465 60.949 266 4 33 Bình Định +1.450 55.414 226 3 34 Bà Rịa - Vũng Tàu +1.321 42.823 464 0 35 Thanh Hóa +1.056 45.624 73 6 36 Gia Lai +1.002 20.880 51 1 37 Quảng Trị +995 17.379 17 1 38 Lâm Đồng +983 30.961 96 4 39 Đắk Nông +836 17.878 38 1 40 Phú Yên +835 21.229 86 1 41 Hà Tĩnh +828 16.625 15 2 42 Bến Tre +817 45.440 421 0 43 Tây Ninh +691 91.838 843 0 44 Bắc Kạn +537 5.852 6 0 45 Bình Thuận +486 33.603 431 2 46 Quảng Ngãi +453 20.464 99 1 47 Thừa Thiên Huế +351 28.337 170 0 48 Quảng Nam +346 34.338 84 0 49 Vĩnh Long +293 55.745 790 0 50 Bạc Liêu +260 37.810 394 0 51 Đồng Nai +237 101.772 1.777 5 52 Kon Tum +193 7.203 0 0 53 Long An +165 42.755 991 0 54 Cần Thơ +147 45.592 918 2 55 Kiên Giang +101 34.746 898 3 56 Trà Vinh +83 39.560 248 1 57 An Giang +55 35.649 1.330 0 58 Đồng Tháp +47 48.058 1.012 1 59 Ninh Thuận +36 7.346 56 0 60 Sóc Trăng +35 32.837 592 0 61 Tiền Giang +29 35.161 1.238 0 62 Hậu Giang +15 16.309 203 0 63 Lai Châu 0 9.463 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 02/03/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 195.672.969 Số mũi tiêm hôm qua 364.397

Tối 3/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã làm việc xuyên Tết, xuyên COVID-19 để điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan đến Công ty Việt Á.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại cuộc họp

Theo trung tướng Xô, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã uỷ thác cho cơ quan điều tra công an 62/63 tỉnh thành để thu thập các tài liệu liên quan tới vụ công ty Việt Á bán kít xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân, pháp nhân và các địa phương để tập hợp, củng cố xác minh để làm rõ các hành vi liên quan.Về việc thu hồi tài sản, cơ quan điều tra đã phong toả, kê biên, thu hồi tài sản bị can và các đối tượng liên quan với số tiền hơn 1.600 tỉ đồng.

Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xác minh tại các bộ, ngành có liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành sản xuất, hiệp thương giá, thông tin quảng cáo, tổ chức sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm.

