Trung tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an đã điều động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ vào phía Nam chống dịch

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 00:30 AM (GMT+7)

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, có nhiều trường hợp là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã hơn 3 tháng không được về nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, Bộ Công an đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, học viên tăng cường đến những điểm “nóng” về dịch như TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh, thành khác. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, do tình hình dịch bệnh diễn biến kéo dài, có nhiều đơn vị đã xuất hiện tình trạng quá tải về khối lượng công việc.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an

PV: Trong 15 ngày tới, TP.HCM và các tỉnh phía Nam sẽ thực hiện 15 ngày giãn cách xã hội triệt để. Lực lượng từ Bộ Công an đã điều động như thế nào để hỗ trợ chống dịch COVID-19 hiệu quả, thưa Trung tướng?

Trung tướng Tô Ân Xô: Ngay từ ngày 9/7, Bộ Công an là lực lượng đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại phía Nam để kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Tuy nhiên, do tình hình dịch diễn biến kéo dài, lực lượng công an có trách nhiệm tham gia đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông… nhưng cũng phải trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Vì vậy, có nhiều đơn vị cán bộ, chiến sĩ quá tải về khối lượng công việc.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tăng cường cán bộ, chiến sĩ đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Có nhiều đơn vị cán bộ, chiến sĩ đã ứng trực liên tục tại cơ quan hơn 3 tháng, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian đó không được về nhà. Nhiều chiến sĩ, cán bộ đã tạm gác hạnh phúc cá nhân để làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả nhất, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều biện pháp cấp bách, trong đó phải kể đến việc phối hợp với cơ quan y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho toàn cán bộ, chiến sĩ; thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 cho lực lượng công an; đảm bảo đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ cũng như cung ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân.

Các lực lượng được tăng cường vào các tỉnh, thành phố phía Nam cũng được quán triệt nghiêm túc phối hợp với chính quyền sở tại thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”, tuyệt đối không để trường hợp “ngoài chặt, trong lỏng” xảy ra.

Tính tới thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an đã được điều động để tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam

PV: Trung tướng có thể cho biết những lực lượng nào đã được Bộ Công an điều động chi viện các tỉnh, thành phố phía Nam và nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng này là gì?

Trung tướng Tô Ân Xô: Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (từ 27/4) tới nay, bên cạnh các lực lượng tại chỗ, Bộ Công an đã tăng cường 574 cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại phía Nam. Đã chi viện hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.500 học viên tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa phương phía Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an đã được điều động để tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Thực hiện Công điện số 1099 ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tiếp tục tăng cường hơn 500 cán bộ thuộc các lực lượng cảnh sát cơ động, giao thông, quản lý hành chính, hậu cần, y tế khối cơ quan Bộ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho các địa phương.

Các lực lượng tăng cường, chi viện sẽ phối hợp với lực lượng địa phương hoàn thiện, đưa vào hoạt động đối với ứng dụng (app) khai báo y tế kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin, kiểm soát người qua vùng dịch.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tăng cường cán bộ, chiến sĩ tăng cường, làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM

PV: Vậy bước tiếp theo cần phải làm gì để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi được đại dịch này, thưa Trung tướng?

Trung tướng Tô Ân Xô: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của nhân dân. Lực lượng công an cũng rất cần người dân ủng hộ, đồng lòng, sẵn sàng tố giác tội phạm, thông tin về các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm những quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Các doanh nghiệp cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong lao động sản xuất, hỗ trợ người lao động về việc làm, lắng nghe, thông tin cho lực lượng công an cơ sở về tình hình công nhân, người lao động. Việc này giúp cho lực lượng công an có thể nắm bắt được thông tin và kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động khi gặp khó khăn.

Xin cảm ơn Trung tướng!

