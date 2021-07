Trưa 3/6, thêm 329 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 12:57 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa thông tin về 329 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại 15 tỉnh/thành phố.

Trưa 3/7, Việt Nam có có 330 ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân có mã số từ 18361-18690 trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

329 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (249), Bình Dương (32), Phú Yên (12), Đồng Tháp (12), Nghệ An (7), Lâm Đồng (4), Vĩnh Long (3), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), An Giang (1), Đắc Lắk (1); trong đó 280 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trước đó, sáng nay, Bộ Y tế công bố 239 ca mắc COVID-19 trong nước. Như vậy, từ sáng đến trưa nay, Việt Nam đã ghi nhận 568 ca mắc COVID-19 trong nước.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 16.853 ca ghi nhận trong nước và 1.837 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 15.283 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, có 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 6 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ.

