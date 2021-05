Trưa 17/5, tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 12:31 PM (GMT+7)

Trưa 17/5, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 28 ca ghi nhận trong nước, Bắc Giang là địa phương có số ca nhiều nhất (14 ca).

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 17/5 có 30 ca mắc mới (BN4113-BN4242), trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

28 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (14), Điện Biên (7), Hà Nam (5), Lạng Sơn (2), trong đó số ca mới trong khu cách ly là 28 ca.

Chi tiết 28 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước trưa 17/5, bao gồm:

Điện Biên: 7 ca

CA BỆNH 4213-4216, 4226-4228 là F1 của BN3758, BN3998, đã được cách ly trước đó.

Lạng Sơn: 2 ca

CA BỆNH 4217: Nữ, 41 tuổi; CA BỆNH 4218: Nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là công nhân CTY Hosiden, đã được cách ly trước đó.

Hà Nam: 5 ca

CA BỆNH 4220-4221, 4223-4225 là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó.

Bắc Giang: 14 ca

CA BỆNH 4229-4242 là F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê-Nội Hoàng, Quế Võ đã được cách ly trước đó.

Như vậy, tính đến 12h trưa 17/5, Việt Nam có tổng cộng 2.774 ca ghi nhận trong nước và 1.468 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.204 ca. Tính từ 6h sáng đến 12h trưa 17/5, nước ta ghi nhận 65 ca COVID-19 trong nước.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố ca bệnh tử vong vì COVID-19 trên nền bệnh nhân (BN) chấn thương sọ não, viêm màng não mủ biến chứng. Bệnh nhân nam 34 tuổi (BN3055) mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền. Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam.

Theo Tiểu ban Điều trị, hiện cả nước đang điều trị 1.449 ca mắc COVID-19 tại 61 cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều nhất, 374 bệnh nhân, trong đó 2 ca nguy kịch nhất hiện nay là BN2983, nữ, 65 tuổi từ An Giang chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM. BN 3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cả 2 bệnh nhân này đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.

Ngoài ra 15 ca nguy kịch khác đang phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực, 4 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, tất cả đều điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đáng lưu ý 1 nam bác sĩ 25 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang nằm trong số 31 ca nặng phải thở oxy qua ống thông.

