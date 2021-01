Trồng cây nêu chuẩn bị đón Tết, 3 người bị điện giật thương vong

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 16:02 PM (GMT+7)

Khi đang trồng cây nêu để đón năm mới, không may trúng phải đường điện cao thế, khiến 3 người thương vong ở Nghệ An.

Ngày 26/1, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khi trồng cây nêu khiến 3 người thương vong.

Theo đó, khoảng 13h ngày 25/1, anh Hoàng Văn TH. (SN 1993, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng anh Lê Mạnh H. (23 tuổi, trú tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương) và anh Lô Văn C. (22 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) trồng cây nêu thuê cho một gia đình tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An).

Thời điểm này không may cây nêu bị vướng vào đường điện cao thế khiến 3 người bị điện giật. Trong đó anh Th. tử vong, anh H. và anh C. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, anh Th. đã được đưa về quê để gia đình mai táng theo phong tục địa phương, còn 2 người bị thương đang được điều trị tại BV Tây Bắc (Nghệ An).

